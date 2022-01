Els concursos de creditors van créixer un 37% el 2021 respecte al 2020, fins a les 6.051 operacions, en un any marcat pels confinaments i les moratòries en aquest tipus de processos, segons dades publicades al BOE i proporcionades per Iberinform.

Malgrat això, la dada d’insolvències al novembre del 2021 va ser el 6,6% inferior a la registrada el novembre del 2020, malgrat que Espanya, com la resta de països de l’entorn, han adoptat mesures per frenar les declaracions de fallida, modificació d els llindars de presentació, reducció de la capacitat del creditor per forçar la seva admissió a tràmit o proporcionant suport financer al deutor per retardar la presentació.

En el cas d’Espanya, s’ha declarat una tercera pròrroga de la moratòria concursal fins al 30 de juny del 2022. Malgrat aquest escut legal, que eximeix les empreses en situació d’insolvència de les obligacions de declarar-se en concurs de creditors, les dades reflecteixen un augment dels nivells de concursalitat.

Catalunya (24% del total de casos) i Madrid (23%) són les comunitats on més concursos es declaren. Darrere se situen la Comunitat Valenciana (15%) i Andalusia (9%). Per sectors, predominen les insolvències de companyies de serveis (52%), seguides de la construcció (22%) i la indústria manufacturera (14%).

Així mateix, en la primera fase de la pandèmia es van adoptar mesures econòmiques que no només van reduir al mínim l’activitat concursal, sinó que també van congelar uns mesos la presa de decisions empresarials. Per això, en conjunt, el 2021, la constitució d’empreses va registrar un creixement del 28% respecte al 2020, fins a 101.839. La constitució d’empreses es concentra a Madrid (23%), Catalunya (19%) i Andalusia (17%). Per sectors d’activitat, serveis (47% del total) i construcció (32%) acaparen la creació del nou teixit empresarial, a molta distància de la indústria manufacturera (4%).

Respecte a les dissolucions, mostren un creixement acumulat els onze primers mesos del 2021 del 14%, fins a les 26.014 operacions. Madrid (29%), Andalusia (14%) i la Comunitat Valenciana (12%) són les comunitats on més dissolucions es declaren. Darrere se situen Catalunya (7%) i Galícia (6%).