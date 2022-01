El preu del gas natural per a vehicles s’ha disparat aquest any el 100% com conseqüència de la situació internacional dels preus de l’energia. Si fa una setmana el preu se situava en 1,10 euros/kg, ara s’ha enfilat a 2,20 euros/kg.

L’augment afecta tots els usuaris de vehicles de gas, tant particulars com professionals. Aquesta puja s’afegeix als increments de preu que va experimentar el gas al llarg de tot l’any passat, ja que fa un any se situava a l’entorn de 0,80 euros/kg. L’increment s’emmarca en la puja generalitzada del gas natural en els mercats europeus de la darrera quinzena del mes de desembre. Darrere de la pujada, hi ha la conjuntura internacional marcada per la pandèmia i per les restriccions imposades per Rússia en el subministrament de gas a Europa des d’Ucraïna del president rus, Vladímir Putin,, i el fet que encara hi ha poques estacions de servei on se subministri gas natural liquat (GNL).