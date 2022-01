El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme, té previst participar en més de 40 fires internacionals aquest 2022 per fomentar Catalunya com a destinació turística. L’organisme estarà present en esdeveniments com la World Travel Market (WTM) de Londres, la Moscow International Traver & Tourism (MITT) de Moscou o la International Luxury Travel Market (ILTM) de Xangai, així com al Fitur de Madrid i el B-Travel de Barcelona, els dos grans certàmens a l’Estat. També acudirà a salons especialitzats com l’IMEX de Frankfurt o l’IBTM de Barcelona per donar a conèixer l’oferta turística catalana de manera segmentada, per potenciar sectors com la gastronomia, la natura o el turisme de negocis.

Per al director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, la participació en les fires de turisme és «una bona oportunitat per reafirmar Catalunya com a destinació turística als mercats tradicionals». Alhora, subratlla que les empreses «han de ser capaces de projectar que el model turístic català s’està transformant i que hi ha una clara aposta per fomentar un turisme més ètic, innovador i responsable». En aquest sentit, Ferrer assenyala que els salons internacionals són «un instrument clau de promoció comercial, ja que són un gran aparador per a l’establiment de contactes, el coneixement de l’oferta sectorial o la difusió d’informació». Segons dades facilitades aquest dimecres pel Govern unes 330 empreses i entitats van participar en fires internacionals dedicades a l’activitat turística sota els paraigües de l’Agència Catalana del Turisme durant els anys 2018, 2019 i 2021.