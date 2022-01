El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista es dispararà avui el 18,2% respecte d’ahir i d’aquesta manera encadenarà el cinquè dia consecutiu de pujades, i així tornarà a superar el llindar dels 210 euros per megawatt hora (MWh).

En concret, el pool registrarà avui un preu mitjà de 212,98 euros/MWh, amb una pujada de gairebé 33 euros davant dels 180,2 euros/MWh d’ahir, segons dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) i recollides per Europa Press.

Per trams horaris, el preu mínim de la llum per a avui, festiu per la celebració del dia de Reis, es donarà entre les 05.00 i les 06.00 hores, amb 170,1 euros/MWh, mentre que el màxim, de 278,36 euros/MWh, es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores.

Els 212,98 euros/MWh que marcarà de mitjana avui el pool elèctric representen així el màxim nivell de preus des del 25 de desembre i es torna a superar el llindar dels 200 euros/MWh per primera vegada en aquest nou any.

El preu de l’electricitat, que encadena el quart dia d’increment, es fixa en una subhasta que marca, al migdia, els preus per a l’endemà. En aquesta subhasta també s’estableixen quines són les hores més cares i les més barates de cada jornada.