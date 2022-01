El petit comerç comença avui una nova campanya d’unes rebaixes que són «bàsiques» i «molt necessàries». Així ho apunta el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, que reivindica les rebaixes com un «patrimoni del petit comerciant». El petit comerç manté la tradició d’iniciar les rebaixes després de Reis, tot i la competència de grans superfícies i plataformes online que ja han començat el període de descomptes en plena campanya de Nadal, un fenomen que per a Goñi és una «incongruència». Malgrat l’agressivitat d’algunes marques, el sector confia superar les vendes prepandèmia. Segons Comertia, els comerciants preveuen que la facturació durant la campanya d’enguany sigui un 10% superior a la del gener del 2020.

Goñi insisteix que les rebaixes que comencen avui són «bàsiques» per tancar el període de vendes de Nadal i donar sortida als estocs, i «molt necessàries» després que les campanyes d’estiu ja «s’hagin perdut bastant». El president de PIMEComerç es mostra crític amb la Generalitat per restringir els aforaments als comerços al 70% i creu que s’ha demostrat que aquestes mesures no són efectives. «Ja s’havien fet i no han produït el resultat adequat perquè estem on estem», opina.

Amb tot, el president de PIMEComerç afirma que les rebaixes començaran després d’una campanya de Nadal, de la qual ha fet un balanç «bo» i «correcte» però «sense tirar coets». Tot i que la campanya de rebaixes d’enguany encara estarà marcada per aquesta restricció d’aforaments, el sector es mostra tranquil. «S’ha demostrat que l’entorn del comerç està controlat [...] i que la gent va amb confiança a comprar», afirma el president de Comertia, David Sánchez. En aquest sentit, el portaveu de l’associació percep que la gent «té ganes de consumir» i assegura que no faltarà estoc malgrat la crisi actual. També apunta que la campanya d’aquest 2022 serà «agressiva» perquè les rebaixes «han de ser atractives» i no fa distincions entre petits comerciants i grans marques. «Tots ens hi juguem part del consum de les pròximes setmanes», assenyala.