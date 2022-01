La Cambra de Comerç va alertar ahir que la figura de l’autònom està en risc si s’augmenta la càrrega impositiva a aquest col·lectiu. En aquest sentit, recorda que per a aquest 2022 la base mínima se situarà en els 294 euros al mes i que la mesura anunciada pel Govern espanyol de començar a establir cotitzacions en funció dels ingressos reals, que entraria en vigor el 2023 i es completaria el 2030, pot implicar que un professional amb ingressos superiors als 27.000 euros acabi pagant gairebé el doble que la quota actual i que qui ingressi més de 42.000 euros i més de 48.900 més del triple i el quàdruple, respectivament. Així mateix, l’ens subratlla que les obligacions tributàries poden suposar més del 50% de la facturació.

Segons la Cambra, en lloc de posar en risc el col·lectiu si finalment es confirma un augment de les cotitzacions de cara a aquest 2022, «caldria un gir per potenciar l’economia i no pas limitar-la o gravar-la més encara». «És imprescindible que no se’ls tracti només com una eina des d’on poder recaptar més per a les arques públiques, sinó com a potenciadors de l’economia», afegeix.