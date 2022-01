La campanya de rebaixes va començar ahir a Manresa amb força animació al carrer, tot i les baixes temperatures que es van experimentar durant la jornada. Tània Infante, presidenta de la UBIC de la capital del Bages, confiava que la temporada de descomptes seran beneficioses per al comerç local. «Avui [per ahir] a la tarda hi havia molta gent al carrer, com si fos un dissabte. De moment estem esperançats, tot i que les últimes restriccions per la covid han fet perdre una mica l’ànim optimista que hi havia al sector», assegura Infante, que recorda que la campanya de rebaixes «sempre es viu amb incertesa, perquè convé treure estocs per iniciar la nova temporada».

Al conjunt de Catalunya, i malgrat la crisi de subministraments, el petit comerç ha optat aquesta vegada per la prudència i ha estat conservador pel que fa a l’acumulació d’estocs. Els comerciants recorden que, amb tot, aquest any no hauran de patir les extremes mesures de l’any passat, quan no es podia obrir en cap de setmana a causa de les restriccions. Quant a les promocions, les d’enguany són més o menys semblants a les d’anys anteriors, amb descomptes d’entre el 20% i el 40% i de fins al 50% en les peces que tenen menys sortida.