Catalunya, amb Barcelona al capdavant, és «un pol mundial de la perfumeria» i té «una tradició perfumística tan gran com França», reivindica el director general de l’associació Beauty Cluster, Iván Borrego, en una entrevista a Efe.

Fundada el 2014, Beauty Cluster és una associació privada que promou la col·laboració entre les empreses i institucions que operen en el sector de la cosmètica, la perfumeria i la cura personal al conjunt de l’Estat espanyol.

Actualment aglutina més de 200 empreses, per la qual cosa és el clúster capdavanter del sector de la bellesa al país i el segon més gran d’Europa, destaca Iván Borrego.

L’entitat agrupa actors de tota la cadena de valor, des de fabricants de fragàncies i cosmètics fins a empreses d’empaquetat, disseny, distribuïdors, consultores o mitjans de comunicació especialitzats. Així, formen part d’aquest clúster grans marques com Skeyndor, Equivalenza, Eurofragance, Lacer, MartiDerm, Dentaid, Stada, Beter, Júlia, Bella Aurora i Bioderma, però també institucions com el centre tecnològic Eurecat (del qual forma part l’antic Centre Tecnològic de Manresa) i la Fundació Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelona.

Iván Borrego explica que un dels objectius de Beauty Cluster és projectar la rellevància d’un sector que té una llarga tradició a Espanya i, especialment, a Catalunya, on tenen la seva seu el 80 % de les empreses associades i on estan radicades marques com el gegant de la perfumeria Puig, que, de moment, i malgrat les gestions realitzades en l’últim any, no és soci del clúster.

Altres ciutats i regions amb un important pes del sector de la perfumeria, la cosmètica i la cura personal són Madrid, que acull un bon nombre de filials de grans firmes multinacionals; València, on té la seva seu RNB Cosmètics, interproveïdor de Mercadona, o Múrcia, comunitat «molt potent» en el camp de la fabricació, amb empreses com Iberchem.

«Al Mediterrani hi ha una gran tradició perfumística i del món de la bellesa, a tot el sud d’Europa i el nord d’Àfrica. D’aquí la connexió Múrcia-València-Catalunya», ressalta Iván Borrego, que creu que especialment la comunitat catalana s’ha consolidat com un «pol mundial» del sector, amb empreses tan potents, innovadores i internacionalitzades com altres països com França.

Precisament, un dels objectius del Beauty Cluster és promoure la internacionalització de les empreses espanyoles, bé a través de la participació en fires de referència, missions empresarials o la col·laboració amb altres clústers, entre altres actuacions, i impulsar la seva transformació digital.

Per ajudar a fer-ho, l’entitat ha engegat la Beauty Business School, un centre formatiu propi per donar resposta a les necessitats específiques del sector en àrees com el màrqueting digital, les habilitats directives i el comerç electrònic.

«Som la primera entitat formativa del negoci de la bellesa que hi ha a Europa», afirma Iván Borrego. El centre, situat a la ciutat de Barcelona, té previst formar el proper curs un centenar d’alumnes.

El Beauty Cluster organitza també a Teià, des de fa diversos anys, un esdeveniment únic: un maridatge de flors, perfum i gastronomia a través d’un programa d’activitats que permeten als visitants gaudir d’experiències sensorials en diferents llocs de la localitat.

El directiu recorda que en l’última edició d’aquesta iniciativa van participar més d’un centenar de perfumistes de 25 països i que l’objectiu és que les activitats arribin pròximament també a Barcelona, capital mundial de la perfumeria.