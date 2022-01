Les comarques del Berguedà i l'Anoia tanquen unes vacances de Nadal amb ocupacions per sota del previst per la covid-19 i les restriccions del Govern. El turisme rural parla d'una campanya "desinflada" i lamenta que les xifres d'enguany han estat pitjors que les de l'any passat. "Aprovem just", reconeix el president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Oriol Baños, després de detectar un alt nombre de cancel·lacions. Per altra banda, les restriccions a l'oci nocturn han condicionat l'activitat a l'Alt Maresme, on s'esperava tornar a operar amb certa normalitat. Allà, l'arribada de visitants ha estat pràcticament nul·la, ja que la gran majoria dels hotels han decidit tancar per falta de reserves.

Abans de l'anunci de noves restriccions, els establiments del Berguedà esperaven ocupacions superiors al 80%, un percentatge que finalment va baixar fins al 60%. L'any passat, malgrat la situació epidemiològica, l'ocupació es va situar al voltant del 80% mentre que en exercicis anteriors a l'esclat de la pandèmia aquesta se situa per sobre el 90%. "Aquesta ha estat una temporada d'alts i baixos", destaca Baños, en declaracions a l'ACN. Segons el president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, l'ocupació pels dies de Cap d'Any va situar-se al voltant del 95% malgrat les cancel·lacions inicials, ja que la demanda per aquelles dates era "molt elevada". Pels dies de Reis, en canvi, trobar nous clients va ser més complicat. Per altra banda, Baños assenyala que cada vegada creix més el nombre de visitants catalans a la zona. "Molts clients catalans ens han descobert en aquests dos anys de pandèmia", indica. En aquest sentit, confia que aquesta tendència, juntament amb la recuperació de visitants estrangers de cara al 2022, permetrà recuperar l'activitat durant els pròxims mesos. La comarca de l'Anoia ha viscut una situació similar, amb unes xifres que deixen al sector "satisfet però amb un regust agredolç". El president de l'Associació per al desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que l'ocupació ha estat "pràcticament del 100% els caps de setmana", però que els dies entre setmana han estat "períodes vall". Bosch ho atribueix al fet que els dies festius d'aquest any han caigut en cap de setmana. A més, apunta en la mateixa direcció que Baños pel que fa a la cobertura de cancel·lacions. "Per Nadal i Cap d'Any vam poder tapar els forats per l'alta demanda, però per Reis ha estat diferent", explica. De fet, Bosch apunta que els establiments turístics de la zona esperaven ocupacions per sobre el 80% pels dies de Reis, i que aquesta s'ha quedat finalment en el 25%.