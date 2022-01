La fàbrica de Seat a Martorell reobrirà les seves portes aquest proper dilluns, després de la llarga aturada nadalenca ocasionada per la falta de xips, amb la incertesa de si serà necessari ampliar l'ERTO en vigor per l'efecte de la sisena onada de la covid.

"Portem un ritme frenètic de jornades d'ERTO esgotades. La sisena onada pot portar-nos a tancar més torns dels que esperàvem. És probable que al febrer o març hàgim de renegociar l'expedient", explica a EFE el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carner.

Segons els seus càlculs, a finals de gener es podrien aconseguir uns 350 torns de treball tancats en aplicació de l'actual ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació), que en preveu un total de 430 fins a juny.

L'ERTO, ocasionat per la crisi dels semiconductors que afecta a tota la indústria automobilística mundial, es va acordar al setembre de 2021 com a instrument per ajudar a gestionar les aturades en la producció.

Malgrat la voluntat expressada per la companyia de produir quants més cotxes millor per respondre a l'actual demanda als mercats dels models de Seat i Cupra, el panorama no és especialment optimista per aquest any recentment iniciat.

"La sisena onada pot ser que porti a tancar addicionalment més torns. Veurem com afecta a Àsia, on es produeixen els microxips, després de l'efecte que ha tingut ja òmicron a Europa. Estem penjats amb pinces", adverteix Carner.

El també dirigent d'UGT i membre del Consell Supervisor del Grup Volkswagen lamenta que "2022 no serà l'any de la recuperació" i augura que "serà més o menys igual que 2021" per al grup alemany, "amb una lleu millora per Seat", que, no obstant això, probablement tancarà un altre any "amb mals resultats".

Seat tanca 2021 amb una mica més de 350.000 cotxes produïts i les previsions inicials apunten a un nombre proper als 400.000 també per aquest 2022, lluny del mig milió de 2019.

Les dificultats de proveïment ja van portar a la companyia a avançar al desembre l'aturada de Nadal i més d'11.000 treballadors van iniciar les seves vacances el 17 de desembre, en lloc de fer-ho el dia 24.

Seguint el calendari previst, vàlid per a una setmana, la producció es reactivarà demà amb la línia 1 a un torn; i la 2, a dues; mentre que la 3 (la de l'Audi) no tindrà cap activitat cap.

La companyia automobilística destaca que "s'està fent tot el possible" per respondre a l'alta demanda de models per part concessionaris i clients, i que el nivell de producció es decideix setmana a setmana en funció de l'arribada de xips.

Com a exemple d'això, les tres línies de producció de Martorell van treballar el 7 de desembre passat i no van descansar durant el pont.

El nombre de treballadors afectats per l'ERTO s'elevarà a uns 3.000 aquesta setmana vinent, segons Carner, encara que la xifra final dependrà en gran part de les baixes que causi la covid entre la plantilla, ja que a més malalts menys operaris a casa per l'expedient.

D'altra banda, aquest inici d'any el comitè i la direcció han de reprendre les reunions de negociació del Conveni Col·lectiu.

Els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) s'han proposat elaborar una plataforma unitària per portar a la taula de negociació una proposta "realista" i que "toqui amb els peus a terra", segons Carner, en l'actual context de crisi de la indústria mundial de l'automoció.

Entre altres aspectes, s'abordarà la paga de beneficis (aquest 2022 no n'hi haurà, ja que en 2021 les pèrdues van ser més altes que les expectatives), i l'actualització dels sous sobre la base de l'IPC, la qual cosa suposarà que s'aboni als treballadors una paga important donada l'alta inflació.