Segons la darrera edició de l’estudi anual «Estructura empresarial del Bages», amb dades del Registre Mercantil de l’any 2019 i que elabora l’Ajuntament de Manresa, les empreses privades de la comarca van facturar aquell any 6,640,5 milions d’euros, el 3,4% més que el 2018, quan la facturació va ser de 6.423,7 milions.

Denso Barcelona, Joyería Tous i Iberpotash són les empreses de la comarca del Bages que més volum de negoci generen, mentre que els vehicles de motor i altres materials de transport i els productes alimentaris i begudes són els dos sectors econòmics de major facturació. Manresa és el municipi on hi ha major xifra de negoci de forma global, i Sant Fruitós de Bages el de major de xifra de negoci per càpita.

A continuació, Regió7 t'ofereix el rànquing de les 250 empreses bagenques amb més xifra de negoci:

1. DENSO BARCELONA SA - 380,1

2. JOYERIA TOUS SA - 319,7

3. IBERPOTASH SA - 286,6

4. MATADERO FRIGORIFICO AVINYO SA - 162,9

5. GESTAMP ABRERA SA - 161,8

6. GESTAMP METALBAGES SA - 130,4

7. MATADERO COMARCAL DEL BAGES, SL - 121,6

8. MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONER SA - 111,8

9. AUTOPISTA TERRASSA MANRESA AUTEMA SA - 105,3

10. AUSA CENTER SL - 85,4

11. GATES PT SPAIN SA - 69,7

12. MAXION WHEELS ESPAÑA SL - 67,0

13. AGROPECUARIA CATALANA SCL - 64,8

14. DEPORVILLAGE SL - 59,5

15. FUNDERIA CONDALS SA - 58,9

16. GESTAMP ESMAR SA - 58,8

17. GCTPLUS ETT SL - 52,4

18. CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA - 49,5

19. THOR ESPECIALIDADES SA - 49,1

20. TOUS & TOUS COMPLEMENTS SL - 48,7

21. MASATS SA - 48,0

22. SKIS ROSSIGNOL DE ESPAÑA SL - 41,9

23. VANDERLANDE INDUSTRIES SANTPEDOR SL - 41,8

24. PROSEAT FOAM MANUFACTURING SL - 41,3

25. MCBRIDE SA - 40,7

26. ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SA - 40,3

27. MACSA ID SA - 37,4

28. PETRO PINTO SL - 36,8

29. GRUP GAMMA, SA - 34,9

30. BO DE DEBO, SL - 34,3

31. L’OLIVA TORRAS SA - 33,6

32. AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS SAU - 31,9

33. GASES RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY SL - 31,3

34. INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, SAU - 30,7

35. A RAYMOND TECNIACERO SA - 30,4

36. SA DE RECAMBIOS Y AUTOMOCION- 29,6

37. ANETO NATURAL SL - 28,8

38. BEDRUPHARMA SL - 28,7

39. KIDS & US ENGLISH SL - 28,7

40. ATRIAN BAKERS SL - 27,3

41. TEKNIA MANRESA SL 24,2

42. PINALLET SA - 24,1

43. ROGES SUPERMERCATS SL - 23,7

44. SUPERMERCADOS LLOBET SA - 23,6

45. COTS I CLARET SL - 23,4

46. LIMPIEZAS DEYSE SL - 23,4

47. MOTOR MUNICH CADI SL - 22,6

48. TEXTIL PLANAS OLIVERAS SA - 22,5

49. FIL KATIA SA - 22,3

50. AIGUES DE MANRESA SA - 20,2

51. ELECTROMECANICA SOLER SL - 20,0

52. VILARDELL PURTI SA - 20,0

53. L'AGRICOLA REGIONAL SA - 20,0

54. MONTANA COLORS SL - 19,7

55. SISTEMES D'ORGANITZACIO, SA - 19,5

56. AGROPECUARIA CASAS SL - 19,2

57. ELECTRICA GUIXES ENERGIA SL - 19,0

58. PETROBAGES SL - 19,0

59. MOTORCAT AUTOMOCIO SL - 18,5

60. WEBER FOOD TECHNOLOGY IBERICA SL - 18,3

61. ACCESSORIS SENCOR SA - 18,1

62. LLARG SA - 18,0

63. ROQUETA ORIGEN SL - 17,7

64. MOTOVARIO SA - 17,6

65. ANVIPLAS SL - 17,5

66. EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL - 16,8

67. PINSOS MOLINET SL - 16,7

68. LC EMBALAJES IBERICA SL - 16,4

69. DISTRIBUIDORA DEL BAGES, SA- 16,3

70. CATALANA DE PERFORACIONS SA - 16,1

71. NILED SAE - 16,1

72. CONSTRUCTORA D'ARO SA - 15,9

73. EIX MOTOR CATALUNYA SL- 15,8

74. TOUSKAOS SL - 15,5

75. GRUPMAS CONSTRUCTORS SL- 15,2

76. FARMABAN SA - 14,7

77. CONSTRUCCIONS ARIDS I FORMIGONS SA - 14,5

78. ITM PEGASUS EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL SL - 14,4

79. INOXFORMA SL - 14,3

80. TALLERS BALLUS SL - 13,7

81. SA LIPMES - 13,5

82. CATALANA DE EMBUTIDOS SA - 13,5

83. PINTER CAIPO SAU - 13,4

84. AUTOBAGES SA - 13,3

85. ALGODONES DEL BAGES SA - 13,2

86. CASALS CARDONA INDUSTRIAL SA - 13,2

87. FERRER TRADICIONAL SA - 13,2

88. AIRPLAN SA - 13,1

89. CARDONAPLAST SAU - 13,0

90. EXCAVACIONS VILA VILA SA - 12,9

91. DISTRIBUIDORA JOAN SA - 12,5

92. RODI SERVEIS INTEGRALS AUTOMOCIO SL - 12,3

93. GESTAMP INGENIERIA EUROPA SUR SL - 12,2

94. COTTON HIGH TECH SL - 12,1

95. AUTOMATISMOS PUJOL SL - 12,0

96. ENRIC ROCA SL - 12,0

97. MIWON SPAIN SL - 12,0

98. BASTOS MEDICAL SL - 11,2

99. TALLERES RATERA SA 11,2

100. MOTORCAT PREMIUM SL - 11,1

101. MECANICA VILARO SL - 11,1

102. AIRA ROBOTICS SL - 10,9

103. INTERCOT SA - 10,9

104. VC UMFORMTECHNIK 2012 SL - 10,9

105. ESTRUCTURAS ARQUE SL - 10,8

106. MOBLES MIR I EQUIPAMENTS SL - 10,7

107. DISSENY ESTUDI I MECANITZACIO SL - 10,4

108. TEXIA SEAMLESS SL - 10,3

109. EUROMADEM SPAIN SL - 9,8

110. TEXIA FINISHING SA - 9,7

111. AIGNEP IBERICA SA - 9,6

112. ATECHBCN SL - 9,6

113. CLIME SA - 9,5

114. MICROBUSES DE LUJO SL - 9,4

115. CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIO SL - 9,4

116. JACORBA SL - 9,2

117. SANFELIU MOTORS SL - 9,1

118. QUALQUE SL - 9,0

119. PRODUCTOS QUIMICOS DEL BAGES SA - 9,0

120. TECDIMA SL - 9,0

121. FUSTE CARRERAS SA - 9,0

122. SEMEN CARDONA SL - 8,9

123. VIDMAR RM 2000 SL - 8,6

124. FORN DE CABRIANES SL - 8,5

125. MANRESAUTO SA - 8,4

126. RBS SL - 8,4

127. CONSERVES FERRER SA - 8,4

128. AVINENT IMPLANT SYSTEM SLU - 8,1

129. EL PETIT CELLER SL - 8,0

130. ACABATS DEL BAGES SA - 7,9

131. TEXTIL VIDAL RIUS SA - 7,8

132. 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL - 7,8

133. GALAM INVEST SL - 7,7

134. DESFERRES CATALUNYA SL - 7,7

135. ECOLOGIA TECNICA SA - 7,6

136. CRISTALLERIES I SANITARIS FORN SA - 7,6

137. GRIFELL PONS SL - 7,6

138. NUTRISET SL - 7,6

139. SALA MOTORS BAGES SL - 7,5

140. UPB GENETIC WORLD SL - 7,5

141. BONUS MARKETING PRODUCTIONS SL - 7,4

142. BRUNET OLIVA SL - 7,3

143. FRAMUN SA - 7,3

144. OWENS CORNING FIBERGLAS ESPAÑA SL - 7,3

145. ENGRANAJES ESPECIALES SA - 7,2

146. GRANJA DANIEL SL - 7,0

147. ACCESSORIS MANRESA SA - 6,8

148. TUNGALOY IBERICA SL - 6,8

149. MOTLLURES VIDAL SL - 6,7

150. LLEVICOME SA - 6,6

151. MARTI FABRES SL - 6,6

152. AGROCARDONER SL - 6,6

153. IMPRESSIONS INTERCOMARCALS SA - 6,6

154. CANTARA BUSINESS SL - 6,5

155. SALINERA DE CARDONA SL - 6,4

156. QUEVIURES SERRA ROCA SL - 6,4

157. LA CANTERANA SL - 6,3

158. RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS SA - 6,3

159. SUD ENERGIES RENOVABLES SL - 6,2

160. VILA VILA SERVEIS AMBIENTALS SL - 6,1

161. J.J. CAPDEVILA, SA - 6,0

162. FORMIN SA - 6,0

163. MULTIMODAL DE GRANELES SL - 6,0

164. VILARMAU I FREIXA SL - 6,0

165. ESTAMPACIONES METALICAS DEL BAGES SL - 5,9

166. ELECTRORECYCLING SA - 5,8

167. PERSIANAS COLLBAIX SL - 5,8

168. PLASTICBAG EXTRUSION Y CONFECCION SL - 5,8

169. FUSTEL PACK SL - 5,8

170. EUSKOPAN 2002 SL - 5,7

171. HIDRAULICA Y MECANICA SALLENTINA SL - 5,7

172. FERMIN PUIGDELLIVOL SL - 5,7

173. TADIPOL SL - 5,6

174. MAQUINARIA ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO SA - 5,6

175. GRUPMAS EDIFICACIO SL - 5,5

176. LOGISTICS MDE DEL BAGES SL - 5,5

177. INTERCOMARQUES SA - 5,5

178. INAUXA COMERCIAL SA - 5,5

179. MONTSE INTERIORS SL - 5,5

180. TECNICAL MANRESA SA - 5,5

181. CINTERIA HISPANO ITALO AMERICANA SA - 5,5

182. POLISILK SA - 5,5

183. MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA - 5,5

184. DUMATEX ORDITS SL - 5,4

185. PANIFICADORA BAGES SA - 5,4

186. PINTURA INDUSTRIAL MESTRES SL - 5,3

187. SALLENT DE SERVEIS SL - 5,3

188. COMAUSE SA - 5,3

189. TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL SL - 5,2

190. GERMANS CORBALAN AND ALVAREZ SL - 5,2

191. SUC DE J ESTANY SL - 5,2

192. UVE SERVICES ON DEMAND SL - 5,2

193. INOXTOP SA - 5,2

194. TERSE 1961 SL - 5,2

195. TAEGUTEC SPAIN SL - 5,1

196. JUAN CORTES SL - 5,1

197. DOMINI AMBIENTAL SL - 5,1

198T. RANSPORTES FERNANDEZ Y BELMONTE SL - 5,0

199. DEGABOLA SL - 5,0

200. QUALINOX SA - 5,0

201. BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS SLU - 4,9

202. CAMPS AUTO REPARACIO SL - 4,8

203. TECMAR 2000 SL - 4,8

204. CATALANA DE TREBALL ETT SL - 4,8

205. AUTO DISTRIBUCION NORD SL - 4,8

206. MERCAFRUITS SL - 4,8

207. MARTISA COMPONENTS SL - 4,8

208. HERMANOS PRATGINESTOS SA - 4,8

209. JANE BERTRAN SL - 4,8

210. PYMSAFOREST SL - 4,8

211. SANVIPLAST PACK SERVICE SL - 4,7

212. BAGES ACERS SL - 4,7

213. MANUFACTURADOS TEXTILES SA - 4,7

214. MON SANT BENET SL - 4,7

215. SELBA SOLUTIONS SL - 4,7

216. ELECTRICA PINTO SL - 4,6

217. EXCAVACIONES DEL BAGES SA - 4,6

218. ORTOPEDIA Y CIRUGIA SL - 4,6

219. PERFORACIONES Y VOLADURAS SA - 4,6

220. AGROFRESC PRODUCTES DE LA LLET SL - 4,6

221. ROTHO BLAAS IBERICA SL - 4,6

222. IGNASI SA - 4,5

223. ALEX PROS AUTOS SL - 4,5

224. WIRQUIN CALAF SL - 4,5

225. ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL - 4,4

226. MIKALOR FASTENING SOLUTIONS SL - 4,4

227. F 2 SERVID SL - 4,4

228. HAYES LEMMERZ BARCELONA SL - 4,4

229. TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL - 4,4

230. BAGES INSER INSTAL LACIONS I SERVEIS SL - 4,4

231. TECNOGRAFICA Y MAQUINARIA SA - 4,4

232. SANFELIU COMERCIAL SA - 4,4

233. COMBUSTIBLES BALSARENY SL - 4,3

234. BCN IMPORT SL - 4,3

235. PROCOAT TECNOLOGIAS SL - 4,3

236. CAR LUXURY SERVICES BARCELONA SL - 4,3

237. GRANELS I VOLQUETS SL - 4,3

238. LLOVI SA - 4,3

239. COMPRIMAX SA - 4,3

240. EOS REFRIGERATION EQUIPMENT SL - 4,3

241. CONSTRUCCIONES METALURGICAS ESPECIALES SA - 4,2

242. SERCOMATEX SA - 4,2

243. J-TOOLING BARCELONA SL - 4,2

244. INGENIERIA GLOBAL METALBAGES SA - 4,1

245. AVIBAGES SL - 4,1

246. ESPECIES TEIXIDOR SL - 4,0

247. HELION TOOLS SL - 4,0

248. PROMOTOR LES COMES SPECIAL EVENTS SL - 4,0

249. S GOL SL - 4,0

250. EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL - 4,0