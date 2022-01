Espanya continua sent l’estat de l’eurozona amb una taxa d’atur més elevada, segons dades preliminars de l’Eurostat. Tot i disminuir tres dècimes respecte a l’octubre, la taxa de desocupació a l’Estat es va situar en el 14,1% al novembre, gairebé set punts per sobre de la mitjana de l’eurozona, que se situa en el 7,3%. En el conjunt de la Unió Europea va ser del 6,7%. Així, és el sisè mes consecutiu que Espanya supera Grècia, on la taxa d’atur va ser del 13,4% al novembre. A l’Eurozona, l’atur ha caigut una dècima respecte a l’octubre, mentre la taxa ha disminuït dues dècimes al conjunt del bloc comunitari. Per primera vegada des de la crisi del 2008, l’atur juvenil a Espanya està per sota del 30%.

Al novembre, l’atur entre els menors de 25 anys a l’Estat espanyol va caure un punt, i es va situar en el 29,2%. Amb tot, continua sent gairebé 14 punts superior a la de la zona euro (15,5%) i a la de la UE (15,4%).