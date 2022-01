El preu de l’habitatge va tancar l’any passat amb un augment de l’1,29% a Catalunya respecte al desembre del 2020, la segona comunitat on menys va pujar, segons l’informe anual de preus de venda de pisos.com. El preu mitjà per metre quadrat va ser de 2.524 euros.

Mensualment, es va ajustar el -0,16%, la segona retallada menys intensa arreu de l’Estat, mentre que trimestralment va pujar el 0,93% i semestralment ho va fer en l’1,93%. Catalunya va ser el quart territori de l’Estat més car, darrere del País Basc (2.789 euros), la Comunitat de Madrid (3.048 euros) i Illes Balears, amb 3.319 euros. Pel que fa a l’habitatge de segona mà, el preu per metre quadrat a desembre va ser de 1.878 euros de mitjana, un 2,79% més interanual.

Per capitals de demarcació, a Barcelona el preu mitjà per metre quadrat es va situar en 4.369 euros per metre quadrat, l’1,32% interanual menys; a Girona va ser de 2.380 euros, el 0,05% més; a Lleida, de 1.167 euros, el 6,33% més, i a Tarragona de 1.719 euros, un 10,04% més.

Segons pisos.com, el 2021 ha servit per col·locar l’habitatge al centre de l’activitat immobiliària. «L’ímpetu amb què han reaccionat la concessió d’hipoteques i les operacions de compravenda al llarg d’aquests dotze mesos ha deixat clar que el segment residencial està en auge», va assenyalar el director d’estudis de pisos.com, Ferran Font, que augura que «és molt probable que el preu de l’habitatge continuï a l’alça en línia amb la inflació».