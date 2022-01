Els salaris dels convenis col·lectius es van apujar l’1,68% a Catalunya, més de tres punts per sota dels valors de la inflació, que s’ha situat per sobre del 5% la segona meitat de l’any, a falta de conèixer les xifres del desembre divendres. Així doncs, la majoria d’empleats amb sous que es pacten en convenis van patir una pèrdua de poder adquisitiu el 2021, durant el qual a Catalunya es van signar 274 convenis, que afecten 112.681 empreses i 775.708 treballadors, segons dades del Ministeri de Treball. A l’Estat la variació mitjana pactada va ser de l’1,47%, prop de cinc punts per sota de la inflació, que va tancar l’any amb més d’un 6%, segons les dades avançades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Durant el 2021 es van negociar i firmar menys convenis (908), dels 2.886 que van entrar en vigor l’any passat però s’havien pactat prèviament, i afecten 7,68 milions d’empleats a l’Estat.