Meritxell Bautista, cofundadora i consellera delegada de l’operador global de telecomunicacions Fibracat, s’incorpora aquest gener al Patronat de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona, l’òrgan col·legiat de connexió entre l’EPS i els sectors socioeconòmics, públics i privats de les comarques gironines. Bautista assumeix, segons un comunicat emès ahir, la coordinació del grup de treball de comunicació per impulsar el Patronat i la seva tasca de promoció de les activitats acadèmiques, de la recerca i la tecnologia, de formació contínua i d’extensió universitària de l’EPS i el seu objectiu d’incrementar la competitivitat empresarial gràcies a una bona relació entre la universitat i l’empresa.

També s’incorpora com a patró Fibracat TV, el canal de TDT impulsat per Fibracat que centra la seva programació en dona i tecnologia i difon referents femenins en àmbits com les TIC, la ciència, l’enginyeria i l’empresa.