L’Aeroport de Barcelona-el Prat va tancar el 2021 amb 18,8 milions de passatgers, el 64,2% menys respecte al 2019 i el 48,2% més respecte al 2020, segons les dades publicades pel gestor aeroportuari, Aena. A l’aeroport de la capital catalana es van fer 163.679 operacions el 2021, el 52,5% menys que el 2019, i el tràfic de mercaderies va ser de 136.107 tones, el 24% menys. Al conjunt d’aeroports d’Aena, hi va haver 119.959.671 passatgers, el 56,4% menys que el 2019 i el 57,7% més que el 2020. El desembre, pel Prat hi van passar 2,25 milions de passatgers, el 38,5% menys que el del 2019 i el 316,7% més que el del 2020. Les operacions van ser el 22,7% menys que el 2019 (19.446) i el tràfic de mercaderies el 10,7% menor (13,6 milions de tones), a diferència de l’evolució de Barajas i Saragossa, on ja s’han recuperat nivells precovid