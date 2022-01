La crisi dels semiconductors ha frenat la recuperació de les vendes de l’automobilística Seat, que va tancar el 2021 amb un increment del 10,3% en relació amb l’any anterior, encara que sense poder arribar a les xifres anteriors a la pandèmia.

La companyia va vendre un total de 470.500 vehicles l’any passat, dels quals 60.600 van ser elèctrics o híbrids endollables, una xifra que s’ha quadruplicat respecte als 14.700 comercialitzats el 2020.

En un comunicat, el conseller delegat de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, lamenta que el «2021 no ha estat l’any que esperàvem» i apunta que «després de treballar dur per combatre els efectes de la crisi de la covid-19, la nostra activitat s’ha vist greument afectada per la falta de semiconductors».

«La demanda dels models Seat i Cupra ha tornat als nivells anteriors a la pandèmia, i l’escassetat de semiconductors està creant frustració entre els nostres clients a causa dels elevats terminis de lliurament als quals han de fer front», afirma.

El president de Seat es mostra, no obstant això, optimista de cara a aquest 2022, quan espera «una recuperació progressiva en el subministrament i l’estabilització de la producció de vehicles».

La falta de semiconductors, que afecta tota la indústria mundial de l’automòbil, també va impedir la recuperació de la producció en relació amb abans de la irrupció de la covid, i la companyia va acoblar 423.888 vehicles, el 4,2% més que el 2020.

A la planta de Martorell, la principal fàbrica d’automòbils d’Espanya, Seat va produir 385.200 unitats, el 9,8% més que l’any anterior, encara que un 30% per sota de la capacitat d’aquest centre de treball.

L’any 2021 també ha estat marcat s la filial espanyola del Grup Volkswagen per l’eclosió de la marca Cupra, que ha triplicat les seves vendes, impulsada per l’èxit del Formentor, amb el qual es va apropar als 80.000 cotxes.

El 41% de les vendes de Cupra que s’han fet en els últims dotze mesos corresponen a vehicles electrificats.

Per contra, les vendes de Seat es van reduir un 2% respecte al 2020 i van arribar a les 391.200 unitats.

El primer mercat de la companyia Seat és Alemanya, on es van vendre 104.100 vehicles, un 5% menys que el 2020; seguit d’Espanya, amb 81.800, l’11,5% més que l’any anterior; i el Regne Unit, amb 50.700, l’11,2% més.

Les vendes també van pujar a Mèxic, el 39,3%; a Turquia, el 10,3%; i a Israel, el 20,6%.

Per marques, els models més venuts de Cupra van ser el Formentor (54.600 unitats), la demanda dels quals representa gairebé el 70% dels cotxes comercialitzats, mentre que del Born, el primer cotxe cent per cent elèctric, que es va llançar el mes de novembre, se n’han lliurat fins ara 3.300 unitats.

Alemanya, Espanya, el Regne Unit, Itàlia, França i Suïssa van ser, per aquest mateix ordre, els mercats on els Cupra es van vendre millor.

Per la seva banda, els models de Seat que més bona sortida van tenir van ser l’Arona (106.900 unitats), l’Ibiza (95.800) i el León (87.700), mentre que els mercats amb millor comportament per a aquesta marca van ser Alemanya, Espanya, el Regne Unit, França i Itàlia.

Malgrat la crisi dels semiconductors, que també crea incertesa per a aquest 2022, Seat preveu consolidar aquest any la seva aposta per l’electrificació, amb l’ampliació de la gamma del Born amb diferents capacitats de bateria i amb la versió més potent e-Boost.

També presentarà una versió exclusiva del Cupra Formentor VZ5, limitada a 999 unitats, un nou acabat del Tarraco (Xperience) i actualitzacions en els models actuals.