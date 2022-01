La planta bagenca de la multinacional japonesa Denso farà avui una campanya de vacunació contra la covid-19 per als seus treballadors, empleats temporals i treballadors d’empreses externes, a la qual l’empresa afirma que s’hi han inscrit un centenar de persones. L’acció sanitària és possible gràcies a l’equip d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, amb el qual «l’entesa ha estat molt fàcil i ràpida», afirmen fonts de Denso.

Els participants a la sessió de vacunació, que es farà a les hores centrals del dia perquè hi coincideixin diferents torns laborals, podran vacunar-se de la tercera dosi (els majors de 40 anys) però també de les dosis anteriors en cas que no n’hagin estat vacunats per algun motiu, expliquen les mateixes fonts.

La fàbrica santfruitosenca ja va posar fa un parell de mesos en marxa una campanya de vacunació a les seves instal·lacions que, aleshores, no va tenir massa repercussió atès que majòritariament la pauta dels empleats ja estava completa. Ara, en plena vacunació de la tercera dosi, l’empresa creu necessari repetir la iniciativa per garantir la salut dels seus treballadors i evitar-los desplaçaments, afirma Denso. Segons fonts de l’empresa, la incidència de la covid a la planta ha estat des de l’inici «per sota de la incidència general» gràcies, asseguren, a les mesures de seguretat i higiene implementades.