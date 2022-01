Les vendes a les grans superfícies catalanes van créixer un 19,6% interanual al novembre respecte el mateix mes del 2020, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Es tracta d'un increment que no es registrava des del mes de maig i que s'ha vist impulsat per les vendes dels productes no alimentaris, amb un augment del 36,4%, ja que l'alimentació ha crescut un 4,9%.

Si es compara amb els resultats anteriors a la pandèmia, l'índex del novembre de l'any passat (106,4) és encara inferior al del mateix mes del 2019 (109,5). Pel que fa a l'índex de l'alimentació (118,5), és més elevat que el de fa dos anys (103,1). En canvi, el de la resta de productes (97,6) encara no ha assolit el nivell de l'índex del novembre del 2019 (114,1). La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat positiva (14,8%) en relació amb el mes d'octubre, L'alimentació ha pujat un 5,3% i la resta de productes un 24,7%.En l'acumulat dels primers onze mesos de l'any, la variació interanual de l'índex ha estat positiva (1,1%) per primera vegada el 2021, gràcies als forts augments dels mesos de març, abril, maig i novembre, que han compensat els altres mesos amb variacions de signe negatiu.