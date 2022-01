Munich, la firma igualaina de calçat i accessoris de moda i esport de la X, avança el seu pla d’expansió i continua l’aposta per les seves botigues amb les noves obertures al Centre Comercial ParqueSur de Madrid i al Centre Comercial Bonaire de València. La nova botiga de Madrid forma part del projecte Croma que la marca està implementant en diversos punts d’Espanya. Així, la botiga, de 60 m2, es tenyeix de verd en una recreació dels sets de rodatge de pel·lícules 3D. L’establiment de València forma part del projecte Cerceta, que, com l’anterior, segueix el sistema de repetició del logotip de la marca com a suport expositiu. La botiga, de 78 m², juga amb el trànsit dels blaus als verds. Munich ja disposa de 24 botigues pròpies a la Corunya, Barcelona, Madrid, Andorra, València, Tarragona, Mallorca, Sevilla, Màlaga i Saragossa.