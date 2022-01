Des de la campanya de Nadal, la botiga Benetton de Manresa, al carrer Guimerà cantonada amb la Muralla de Sant Domènec, anuncia liquidació de gènere i, segons ha pogut saber aquest diari, el tancament és previst per a finals d’aquest mes, tot i que, malgrat els reiterats intents de Regió7 de parlar amb la direcció de la cadena de moda per saber-ne els motius, ha estat impossible fer-ho.

Amb tot, fonts de la propietat del local han confirmat a aquest diari que el contracte de lloguer amb el grup Benetton s’extingeix el dia 31 d’aquest gener. També han manifestat que els han arribat diferents propostes per disposar de les instal·lacions, d’uns 800 metres quadrats, i que estan en negociacions perquè s’hi estableixi «un projecte de futur» per a la ciutat.

Benetton va aterrar a Manresa com una franquícia al número 23 del carrer Guimerà a la primeria dels anys 90, i posteriorment es va traslladar, el desembre del 2009, al número 1 del mateix carrer, per guanyar espai i poder ampliar la seva oferta.

Anteriorment, el local l’havia ocupat l’establiment de moda de marca pròpia d’El Corte Inglés Sfera, del desembre del 2005 al gener del 2009.

L’espai que havia estat la sala Sant Domènec i que al primer pis havia acollit la biblioteca de La Caixa va ser remodelat a partir del febrer del 2003 per encabir-hi l’espai cultural i d’oci del grup Planeta Utòpics, que va obrir portes el setembre del mateix any i que les va tancar a l’estiu del 2004.

Ara, doncs, es tanca una nova etapa per a un establiment cèntric de la capital del Bages en un edifici emblemàtic que va ser projectat per l’arquitecte Enric Sagnier per a La Caixa l’any 1924.