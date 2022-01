Els preus van pujar el 6,1 % a Catalunya durant el 2021, quatre dècimes menys que en el conjunt d’Espanya (6,5 %), a causa, principalment, de l’augment dels costos de l’electricitat.

Segons dades facilitades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar l’1,2 % a Catalunya al desembre del 2021 respecte al mes anterior. La pujada dels preus va estar impulsada per l’encariment de l’electricitat, inclosa a l’apartat d’habitatge, que va pujar un 20 % al desembre del 2021 en relació amb desembre del 2020 i el 5,5 % respecte al novembre del 2021.

Els transports van ser un altre dels grups que més pujada de preus van experimentar durant l’any 2021 (10,8 %), malgrat que van baixar el 0,1 % respecte al mes de novembre del mateix any. També l’alimentació i les begudes no alcohòliques van registrar un increment de preus del 4,7 % al desembre del 2021 respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que l’apartat d’hotels, cafès i restaurants va viure una pujada del 2,3 %.

Els preus de les begudes alcohòliques i el tabac van augmentar l’1,6 % durant els últims dotze mesos, com els de l’ensenyament. També van augmentar els preus del parament de la llar (1,9 %), vestit i calçat (1,1 %), medicina (1 %) i oci i cultura (1,2 %). L’únic apartat en què van baixar els preus durant el 2021 a Catalunya va ser el de les comunicacions, en el qual van registrar un descens del 0,3 %.

Davant la puja, els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, van demanar un augment de salaris per contrarestar la «tempesta perfecta» que ha inflat els preus un 6,1% en un any. Per la seva banda, la patronal Pimec va advertir que l’escalada de la inflació posa en risc la recuperació econòmica i va demanar mesures a les administracions per evitar que comporti més costos empresarials.