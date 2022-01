Més de 97.700 famílies catalanes s’han adherit al bo social d’Endesa aquest 2021, un 11% més que fa un any. Així ho constaten les darreres dades facilitades per l’elèctrica, que també mostren que de la xifra total, uns 43.000 nuclis familiars es troben en situació de vulnerabilitat severa. Aquests descomptes estaran vigents fins el 30 d’abril de 2022. En termes absoluts i en comparativa amb el 2020, són 9.781 famílies més les que s’han pogut beneficiar enguany del bo social. Si es té en compte la xifra total d’assignacions (97.732), un 58% han estat renovacions i un 42% noves sol·licituds. Quant a la tipologia, el 52% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 42% famílies nombroses, el 5% pensionistes, i l’1% correspon a col·lectius afectats per la crisi derivada de la covid-19 i que s’han acollit a aquesta ajuda. Del total de clients, el 55% són considerats vulnerables pel Ministeri i el 45% són vulnerables severs.