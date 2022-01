Amb la vacuna espanyola a punt de sortir al mercat, queda latent el talent científic que hi ha al país, tot i que aquesta sigui només una prova d’això. Segons el Ministeri de Ciència i Innovació, Espanya ocupa el setè lloc quant a nombre de publicacions científiques sobre el coronavirus. A més, les publicacions espanyoles se citen un 30% més que la mitjana mundial, segons un informe del ministeri.

Un mèrit que és encara més gran si es té en compte que les condicions laborals dels gairebé 150.000 investigadors que hi ha a Espanya, segons l’Índex Nacional d’Estadística, depenen del finançament que s’aporti als projectes d’investigació, una inversió fins ara «insuficient», adverteix Jordi García, vicerector d’Investigació de la Universitat de Barcelona i biòleg.

Malgrat «ser científics per vocació i no per fer-nos rics», assegura el biòleg, la situació laboral del sector voreja la precarietat. És a dir, contractes temporals amb períodes d’atur i una inestabilitat que es pot mantenir fins als 50 anys, assegura David Quinto, investigador a la Universitat Complutense de Madrid i membre de la junta directiva de la Federació de Joves Investigadors (FJI).

Per norma general, en acabar la carrera passen primer per un període predoctoral i després per un de postdoctoral, una etapa que hauria de durar de 10 a 12 anys. Però la realitat és una altra. «Passats els 4-5 anys de predoctoral, la següent etapa es pot eternitzar i l’estabilitat no arriba fins que no tens 45 o 50 anys. Passen més de 20 anys des que acabes la carrera», es queixa el membre de la federació.

Mileuristes fins als 50 anys

Els sous tampoc tenen una correspondència amb el grau de preparació i dedicació d’aquesta professió. Un investigador predoctoral té un sou d’uns 960 euros nets mensuals durant el primer i segon any de tesi i d’uns 1.350 euros nets al mes al llarg de l’últim any.

«A partir d’allà, la teva etapa postdoctoral dependrà molt del contracte que hagis aconseguit, però generalment el sou d’un postdoctorat parteix d’aquests 1.350 euros nets al mes», explica Quinto.

Això també ho reflecteix l’última Guia Salarial publicada per Adecco, en la qual es mostra que els salaris dels perfils més destacats del sector oscil·len entre els 14.600 i 30.300 euros bruts anuals, i el perfil més demanat és el que cobra menys de mitjana, segons asseguren fonts de l’empresa. Es tracta de l’operari de granulació, barreja i compressió. En els primers anys, el sou és aproximadament de 10.402 euros bruts anuals. «El salt salarial es produeix quan el professional arriba als 3 o 5 anys d’experiència, que és quan passa a guanyar 18.781 euros de mitjana», expliquen responsables d’Adecco. Després de 10 anys, poden arribar als 21.000 euros.

Com a exemple del sostre de cobrament que existeix per a investigadors sense plaça estable, Quinto revela el salari anual que perceben els contractats en el programa Ramón y Cajal, un programa d’excel·lència destinat a la incorporació d’investigadors nacionals i estrangers: 33.000 euros.

Internacionalització «clau»

«Per això passa que gairebé no atraiem talent estranger i que molts investigadors espanyols emigrats s’ho pensen abans de tornar aquí», afegeix el membre de la Federació de Joves Investigadors. Per al científic, la internacionalització en aquesta professió «és clau» i tot el que han après i invertit «ho tornarien al nostre país; el problema és que aquest moviment cap a fora de les nostres fronteres molt poc sovint torna cap aquí. Aquest és realment el fenomen de fuga de cervells», denuncia David Quinto.

Pel que fa al suport públic, després de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, el Ministeri de Ciència i Innovació s’encarregarà de gestionar 1.662 milions d’euros, un 34% més que en els comptes anteriors. Aquests diners estan emmarcats en el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, un detall que fa saltar les alarmes en un sector que fa dècades que demana més finançament i millores laborals. «Quan s’acabin els fons, tornarem a un finançament inferior al necessari?», es pregunta García.

Per la seva banda, Quinto considera que, malgrat aquesta injecció econòmica, el sector «acumula dècades de retard, així que la situació mitjana dels investigadors espanyols quant a perspectives i estabilitat és igual o pitjor que fa 10 o 15 anys».