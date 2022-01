Algunes notícies recents indiquen que, malgrat un context públic francament depriment, els emprenedors són capaços de mirar endavant i fer camí. Vull assenyalar el cas de Taurus Group, l’empresa originària d’Oliana, especialitzada inicialment en microelectrodomèstics i que entra ara al sector de l’automoció amb l’adquisició de l’empresa Nifco Products España, subsidiària del grup japonès Nifco, per un import d’11 milions d’euros. L’empresa canviarà el seu nom i passarà a dir-se Tag Automotive.

Taurus Group farà un pla d’inversió de 5 milions d’euros, per tal d’aconseguir una facturació de 30 milions d’euros en el termini de tres anys. Amb seu a Terrassa, disposa d’unes instal·lacions d’11.748 metres quadrats i una plantilla de 167 treballadors i subministra productes a fabricants internacionals com Seat, Audi, Volkswagen, Nissan, Volvo o Grup Antolín. Taurus Group a Europa s’enfoca cap a la indústria 4.0 i la fabricació de components per impulsar la indústria del vehicle elèctric.

Una altra notícia és que la companyia Holaluz ha adquirit el 100% de la filial espanyola de Bulb Energy del Regne Unit, que també es dedica a l’energia verda. Amb això es captaran 23.000 clients residencials a l’Estat espanyol. L’operació s’ha fet després que el mes de novembre, Holaluz va executar una ampliació de capital per un import d’11,3 milions d’euros. Holaluz espera tancar l’exercici amb més de 400.000 clients després d’haver llançat la revolució de les teulades per tal de convertir deu milions d’habitatges d’Espanya en generadors d’energia solar. Carlota Pi, cap de la companyia va declarar: «Els metres quadrats ja existeixen, on ja hi ha sol i, a sota, hi ha la necessitat d’energia de les famílies, només cal interposar una capa de silici entre aquest sol i la família que viu a sota. No és qüestió de quantes d’aquestes teulades es podran transformar, sinó a quina velocitat».

Un altre exemple, l’empresa francesa Qonto té previst invertir 100 milions d’euros els propers dos anys a la seu de Barcelona i arribar als 100 treballadors properament. L’empresa va ser fundada l’any 2017 i ha decidit consolidar-se a Catalunya perquè Barcelona és un pol d’atracció de talent internacional i gaudeix de bones universitats. L’empresa es dedica a donar serveis a les pimes; i l’ecosistema de Catalunya els és ideal. Volen contractar personal amb coneixements de llengües i donaran servei a clients d’Espanya, França, Itàlia i Alemanya, els quatre països on Qonto opera. Així mateix, preveu fitxar personal del sector digital. Té 220.000 clients, entre autònoms i empreses de fins a 250 treballadors de sectors com consultores, indústries, tecnològiques... als quals ajuda a agilitzar tràmits bancaris, comptables i financers. Qonto basa el seu negoci en el cobrament d’una quota mensual i una petita comissió per a cada transacció.

Finalment, les tres plantes que Nissan tanca a Catalunya seran el hub d’electromobilitat, liderat per l’empresa catalana QEV, i el fabricant de motos elèctriques Silence. El hub ocuparà dues de les tres línies de producció que hi ha a la planta de la Zona Franca i, segons dades provisionals, faria un total de 130.000 vehicles a l’any entre motos, camions, utilitaris o SUV. Aquesta fàbrica està preparada per fer una producció de fins a 200.000 vehicles anuals, tot i que actualment se’n produïen uns 15.000. El hub podria funcionar a finals del 2022 i podria donar feina a la totalitat de la plantilla de Nissan, d’uns 1.500 treballadors. Per altra banda, encara queda una alternativa a la recambram que seria el cas de la proposta del grup belga especialitzat en components de l’automoció Punch. El que queda descartat per ara és que a les plantes de Nissan s’hi instal·lin empreses del sector logístic, que sempre tendeixen a cobrir molt espai i pocs llocs de treball tan qualificats com en la indústria.

Resumint, Catalunya està gaudint tant de la dinàmica de creixement i expansió internacional d’empreses catalanes com de la d’implantació de noves inversions procedents de multinacionals consolidades o d’unicorns estrangers en fase d’ampliació. Bones notícies en moments d’una certa sensació de derrotisme pels factors ambientals, de salut i polítics que semblen tenallar-nos. Hom s’ha de felicitar que tants i tants emprenedors i treballadors cada dia aixequin la persiana de les seves empreses pensant en com millorar-les, com expandir-les, com fer-les resilients davant les envestides del mercat i les oportunitats o amenaces que provenen de les regulacions públiques o del pes dels oligopolis de serveis.