La firma alt-urgellenca Taurus Grup ha fet oficial l'adquisició de l'empresa Tag Automotive de Terrassa (Vallès Occiental), l'antiga Nifco, per un valor d'11 milions d'euros. L'adquisició de la firma es fa després que l'antiga propietat va anunciar el gener de 2021 la desinversió a la planta de Catalunya, obrint un procés per avaluar el futur de la fàbrica i el centre logístic a la veïna localitat de Rubí.

L'anunci permetrà a Taurus obrir-se a nous mercats no estrictament vinculats al de l'automoció, així com incrementar els nivells de facturació i crear nous llocs de treball gràcies al trasllat d'activitat procedent de les plantes d'Àsia. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha visitat aquest divendres la seu terrassenca en companyia del CEO, Albert López.

Torrent ha celebrat l'anunci, que permet fer passes en la reformulació de l'activitat d'una empresa cap al camí de l'electrificació. "La compra per part de Taurus compta amb un préstec de 2,6 milions d'euros de l'Institut Català de Finances, i és una excel·lent notícia perquè permet salvar l'activitat de la planta i els llocs de treball i avançar en l'objectiu de la reindustrialització 4.0", ha detallat Torrent.

Redibuixar el seu futur

López ha detallat que el gener de 2021 l'antiga propietat els va comunicar la decisió de fer efectiu un procés de desinversió a la planta de Catalunya a partir de l'anunci del tancament de Nissan, motiu pel qual es va posar en marxa els mecanismes per redibuixar el futur de la firma. "Taurus tenia un pla de reindustrialització, aportant produccions procedents de la Xina a nivell local, fent créixer la producció", ha detallat el CEO de la companyia.

La firma, defensa, és solvent, i l'únic inconvenient era la desinversió anunciada. Ara, a més, es planteja una producció de components no només centrats en el sector de l'automoció, de manera que els permet diversificar la seva activitat per fer front a futurs inconvenients que afectin un sector en concret.

El pla ve acompanyat d'unes bones xifres pel que fa a llocs de treball i facturació. A la planta terrassenca hi havia arribat a haver 200 treballadors, dels quals ara com ara en queden 160, i on cal sumar uns 25 més que es troben a la nau logística de Rubí. La previsió és en un termini de tres anys arribar als 200 empleats.

A nivell de facturació, l'any 2021 es va tancar amb 17,5 milions, menys que el 2020, on tot i la pandèmia es va tancar l'exercici amb 18 MEUR. De cara al 2022, es preveu tancar l'any amb 20 milions.

El futur de l'antiga Nissan

Taurus es dibuixa com una de les potes que han de permetre fer la migració del sector de l'automoció a una producció electrificada. En aquest sentit, Torrent ha assegurat que un dels elements sobre els quals tenen una especial atenció és el projecte de reindustrialització de l'antiga Nissan."És un projecte estratègic per a la transició del sector, ara cal veure les necessitats de producció i d'espai, i la solvència del hub, que esperem que quedin definits en les pròximes setmanes, i concretar els usos de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu", ha assenyalat Torrent.

Per la seva banda, López ha considerat que pel sector de l'automoció és una bona notícia que hi hagi propostes per a l'antiga Nissan, tot detallant que propostes com el redisseny de la furgoneta elèctrica els pot beneficiar amb sinergies amb Tag Automotive.