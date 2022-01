El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que el Mobile World Congrés "es farà i serà un èxit" i ha descartat ajornaments, després de la reunió de la Taula Operativa del Mobile World Congress. "Anem endavant amb aquesta edició, que ha de ser la de la recuperació i la de la tornada a la normalitat", ha dit Collboni, que no ha volgut "contribuir més a les especulacions" detallant si hi ha un pla B per la fira de telefonia mòbil més gran del món. Per demostrar la "confiança" en l'edició del MWC del 2022, el socialista ha destacat que ja hi ha 10.000 reserves als hotels barcelonins coincidint amb el congrés, 10 vegades més que l'any passat, quan la fira es va fer en format reduït i a l'estiu.

A més, ha afirmat que la llista de ponents presencials ja s'eleva a 400 persones i que ja hi ha tres vegades més superfície contractada que el 2021. "Si hi ha alguna novetat més GMSA ho comunicarà en el seu moment però això va molt bé i anirem fins al final", ha dit, davant la insistència dels periodistes. El primer tinent d'alcaldia ha assegurat que Barcelona "està preparada" per acollir els 1.500 expositors de 150 països i els 400 ponents presencials confirmats. Tot i insistir a dir que "la perspectiva és molt millor que la de l'any passat" i que es recuperarà "un nivell de presencialitat molt rellevant", Collboni ha admès que el Mobile no arribarà al nivell d'assistència del 2019 perquè les restriccions per combatre la covid continuen existint a tot el món. Pel que fa a l'anunci de Sony de no participar al congrés, Collboni ha assegurat que els representants de GSMA han explicat a la reunió que "no hi ha cap previsió de cap anunci d'aquest tipus". El primer tinent d'alcaldia de Barcelona també ha tret pit del gran nombre d'empreses de telecomunicacions de primer nivell que han confirmat la seva assistència entre el 28 de febrer i el 3 de març a Barcelona. Aquesta retòrica optimista contrasta amb la decisió de la fira audiovisual més gran del món, l'ISE, que ha decidit ajornar l'edició del febrer al maig pels alts índexs de contagis. Collboni ha dit que la decisió és "comprensible" perquè "les dates eren més avançades" que les del MWC i perquè en ser la primera edició que se celebra a la capital catalana "han volgut assegurar un context de seguretat plena" A més, Collboni ha dit que és optimista pel que fa a la continuïtat del congrés més enllà del 2024 perquè la ciutat "ha estat a l'alçada" durant "aquests anys tan difícils". El líder socialista ha dit que "els fets demostren més que les paraules" el compromís del Mobile World Congress amb Barcelona. "Hem estat a les verdes i a les madures perquè així és com es construeix la confiança a llarg termini", ha dit.