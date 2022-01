El BBVA espera repartir més de 7.000 milions d’euros entre el 2021 i 2022 als seus accionistes, un 20% de la seva capitalització borsària. «Això inclou els 3.500 milions de la recompra d’accions i que ja està en curs en el seu primer tram (de 1.500 milions)», va assenyalar el president de l’entitat, Carlos Torres Vila, en una entrevista a la web del banc, en què afegeix que també conté la política de pay out del 40% al 50% del benefici a una xifra de beneficis estimada pels analistes. Torres Vila qualifica el mercat turc d’«estratègic per al BBVA» després de l’OPA pel 50,15% de Garanti i reivindica el lideratge del banc en els àmbits de la digitalització i la innovació, per una banda, i la sostenibilitat i la descarbonització, per l’altra.

Torres Vila explica en l’entrevista, publicada ahir a la web corporativa del banc, que després de la recompra d’accions i l’adquisició del 50,15% restant de Garanti a Turquia, sempre que prosperi l’OPA, l’entitat tindrà un excés de capital encara de 2.000 milions d’euros, que, juntament amb el que generi els pròxims anys, servirà per seguir creixent. Sobre la compra de Garanti, el president de l’entitat insisteix que Turquia és un «mercat estratègic» per a l’entitat. «Veiem un país d’un enorme potencial de futur a llarg termini, per la seva mida, de 85 milions de persones: per la seva joventut, la demografia, amb 32 anys de mitjana; per les relacions comercials i la seva posició geogràfica: té llaços molt forts amb Europa», argumenta. Torres Vila apunta, a més, que la penetració bancària és «molt baixa» i per tant hi ha «un creixement potencial addicional». «És un banc que té uns resultat molt forts i una presència molt forta», continua. En aquest sentit ha indicat que ha estat capaç de generar un resultat mitjà anual de 1.200 milions d’euros en els darrers cinc anys.