El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer a persones d'entre 18 i 35 anys. La mesura beneficiarà uns 70.000 joves que tinguin un contracte laboral que no superi els 24.318 euros anuals (tres cops l'IPREM) i tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener. L'ajuda s'aplicarà a cada jove i no a cada habitatge, per tant, en pisos compartits podrà haver-hi més d'un beneficiari. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha destacat en roda de premsa que la mesura "suposarà un element important perquè l'habitatge deixi de ser un obstacle". A més, el govern espanyol també ha donat llum verda al Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025 i a la Llei d'Arquitectura.

El bo jove es podrà percebre durant un màxim de dos anys i les autonomies tindran la possibilitat de completar-lo amb una ajuda addicional d'un màxim del 40% del lloguer descomptat el bo jove. També es podrà compatibilitzar amb altres ajudes com l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Els topalls de la renda mensual de l'habitatge se situarà en 600 euros, ampliables a 900. En cas que l'ajuda se sol·liciti per al lloguer d'una habitació, el lloguer tindrà un topall de 300 euros ampliables a 450 euros. Els màxims s'hauran de consensuar amb les autonomies en una conferència sectorial, que també abordarà els criteris de repartiment.

L'ajuda no es podrà sol·licitar fins d'aquí a un mes i mig o dos mesos, segons la previsió feta per Sánchez, ja que la mesura encara s'haurà d'abordar en diverses conferències sectorials amb les autonomies i haurà de tornar a passar pel Consell de Ministres.

La ministra ha remarcat que, tot i això, els beneficiaris cobraran a posteriori l'ajuda des de l'1 de gener. El càlcul del govern espanyol és que el percebin unes 70.000 persones a l'Estat espanyol i Sánchez ha remarcat que "no és l'única ajuda que s'articula per als joves".

Fonts del Ministeri de Transports han concretat que la quantitat que percebi cada beneficiari no podrà ser superior al preu del lloguer. Per tant, si el lloguer del pis o l'habitació és inferior a 250 euros, la persona a qui es concedeixi l'ajut rebrà com a màxim la quantitat que paga. Per beneficiar-se d'un ajut per habitació caldrà acreditar o bé un contracte per habitació o bé que hi ha diversos titulars en el contracte de tot l'habitatge entre els quals es dividiria la quantitat total.

Cada comunitat autònoma farà la seva pròpia convocatòria i en concretarà el funcionament. Pel que fa a la tipologia de contractes, les comunitats podran decidir en les comissions bilaterals amb l'Estat si accepten com a beneficiaris persones amb contractes de lloguer de pis compartit de més de 900 euros en supòsits en els quals, per exemple, cada persona paga una quantitat inferior al límit fixat per habitació. Les mateixes fonts consideren que el fet que existeixi aquest programa d'ajudes no té per què implicar un efecte inflacionista en nous contractes. El contracte de lloguer s'haurà d'haver firmat abans que finalitzi la convocatòria dels ajuts.

Pla Estatal d'habitatge

El Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025 dotat amb més de 1.700 milions d'euros inclou altres ajudes per garantir l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos, així com bonificacions per a la promoció d'habitatge de lloguer a preus assequibles. L'executiu espanyol preveu desplegar-lo per mitjà de convenis amb les comunitats autònomes.

Sánchez ha subratllat que l'abast és "molt més gran" que el de l'anterior i "tindrà més abast pel que fa a recursos i números de persones destinatàries". Està destinat principalment als col·lectius vulnerables i estableix mecanismes per subvencionar fins al 100% de la llar en els casos més severs de pobresa. Les famílies que ingressin tres vegades o menys que l'IRPREM poden obtenir subvencions de fins al 50% del lloguer.

A més preveu actuacions per impulsar el lloguer a poblacions de menys de 10.000 habitants i mesures per augmentar el parc públic de lloguer mitjançant habitatges cedits per la Sareb o altres entitats i empreses.

Llei d'Arquitectura

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimarts la Llei d'Arquitectura, que ja ha obtingut els informes del Col·legi d'Arquitectes d'Espanya. La llei busca introduir una millora de la qualitat dels edificis i dels entorns on es construeix, així com garantir la protecció del patrimoni cultural.