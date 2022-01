El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, va demanar ahir als governs la retirada gradual de les mesures de suport econòmic. En la roda de premsa posterior a la reunió de ministres de Finances de la Unió Europea, Dombrovskis va dir que l’economia del bloc comunitari continuarà creixent tant aquest any com el que ve i, per tant, «es donen les condicions» per començar a retirar les ajudes. Pel que fa a l’aplicació a la Unió Europea (UE) del pacte a l’OCDE per a un impost mínim de societats del 15%, el vicepresident econòmic de l’executiu comunitari va confiar que s’assoleixi un acord «al més aviat possible».

Per a la presidència francesa del Consell, és una «prioritat» tancar un acord sobre la directiva que ha d’aplicar a la UE el pacte de l’OCDE, segons va dir el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire. «És una directiva, no depèn de ningú més que de nosaltres, de la voluntat dels estats membres», va dir Le Maire. En el debat sobre l’aplicació d’un acord mínim de societats del 15% a la UE, països com Malta, Suècia o Estònia pensen que el calendari proposat per la Comissió Europea per a la implementació de l’impost l’1 de gener del 2023 és massa ambiciós. Altres països, com França o Espanya, defensen avançar ràpidament.