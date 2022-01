El 2021 es va tancar amb 11.006 acomiadaments per un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) a Catalunya, la xifra més alta en un any des del 2012, el pitjor de l’anterior crisi i en què 12.565 persones van ser en un expedient d’extinció, segons va publicar ahir l’Observatori del Treball i Model Productiu. És el primer cop en una dècada que la xifra de persones que han perdut la feina en un procés d’acomiadament col·lectiu registrat al Departament de Treball superen els 10.000 treballadors. En 12 mesos, la xifra ha pujat un 38%, ja que el 2020 el registre va ser de 7.900 acomiadaments. Ja hi ha més de 18.700 persones que han perdut la feina per un ERO des de l’inici de la pandèmia.

Segons l’Estadística de Regulació d’Ocupació, el moment més negre va ser l’hivern passat, amb cinc mesos seguits amb més de 1.000 acomiadaments per mes. La tendència a l’alça es va iniciar el novembre del 2020 (1.692 acomiadats), i va continuar el desembre (1.006) i el gener del 2021 (1.064).