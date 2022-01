El Consell de Ministres va aprovar ahir el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar a pagar el lloguer a persones d’entre 18 i 35 anys. La mesura beneficiarà uns 70.000 joves que tinguin un contracte laboral que no superi els 24.318 euros anuals (tres cops l’IPREM) i tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener. L’ajuda s’aplicarà a cada jove i no a cada habitatge, per tant, en pisos compartits podrà haver-hi més d’un beneficiari. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va destacar en roda de premsa que la mesura «suposarà un element important perquè l’habitatge deixi de ser un obstacle». A més, el Govern espanyol també ha donat llum verda al Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025 i a la Llei d’Arquitectura.

El bo jove es podrà percebre un màxim de dos anys i les autonomies tindran la possibilitat de completar-lo amb un ajut addicional d’un màxim del 40% del lloguer descomptat el bo jove. El límit màxim que es podrà rebre sumant els ajuts serà del 75% del lloguer. També es podrà compatibilitzar amb altres ajuts com l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Els topalls de la renda mensual de l’habitatge se situarà en 600 euros, ampliables a 900 en zones amb mercats de lloguer tensionat. En cas que l’ajuda se sol·liciti per al lloguer d’una habitació, el lloguer tindrà un topall de 300 euros ampliables a 450 euros. Els màxims s’hauran de consensuar amb cada autonomia en conferències bilaterals. L’ajuda no es podrà sol·licitar fins d’aquí a un mes i mig o dos mesos, segons la previsió feta per Sánchez, ja que la mesura primer s’haurà d’abordar en diverses conferències sectorials amb les autonomies que determinaran els criteris de repartiment dels 200 milions d’euros i haurà de tornar a passar pel Consell de Ministres. La ministra va remarcar que, tot i això, els beneficiaris cobraran a posteriori l’ajuda des de l’1 de gener. El càlcul del Govern és que el percebin unes 70.000 persones a l’Estat espanyol i Sánchez va destacar que «no és l’única ajuda que s’articula per als joves». Fonts del Ministeri de Transports van concretar que la quantitat que percebi cada beneficiari no podrà ser superior al preu del lloguer. Per tant, si el lloguer del pis o l’habitació és inferior a 250 euros, la persona a qui es concedeixi l’ajut rebrà com a màxim la quantitat que paga. Per beneficiar-se d’un ajut per habitació caldrà acreditar o un contracte per habitació o que hi ha diversos titulars al contracte de tot l’habitatge entre els quals es dividiria la quantitat total. Cada comunitat autònoma farà la seva pròpia convocatòria i en concretarà el funcionament.