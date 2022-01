Paulig, empresa familiar d’alimentació i begudes amb abast internacional, adquireix la innovadora empresa catalana Liven per fer créixer el seu negoci de snacks i productes tex-mex a Europa. Liven té un dels catàlegs de productes tex-mex i snacks més grans d’Europa, i el 2020 va generar ingressos per valor de 63 milions d'euros. L’empresa té uns 290 empleats que treballen entre Berga, Puig-Reig i Ocaña.

Amb aquesta adquisició es combinen la gran experiència en saboritzants i productes tex-mex de Paulig amb les capacitats d’innovació i fabricació de snacks de gran qualitat de Liven. A través de catàlegs de productes complementaris, les dues empreses poden reforçar la seva posició líder en els segments de snacks i productes tex-mex, en constant creixement a l’Europa occidental.

«L’adquisició de Liven és un pas important en l’execució de la nostra estratègia de creixement i la nostra ambició de convertir-nos en una de les empreses d’alimentació i begudes més rendibles i de més ràpid creixement d’Europa, així com de liderar el sector de manera sostenible. Les capacitats àgils de producció i innovació de Liven reforcen la posició de Paulig com a empresa líder a Europa en productes tex-mex i també complementa la nostra oferta amb nous snacks. A Paulig celebrem la incorporació de Liven a la nostra família», afirma Rolf Ladau, CEO de Paulig.

Salvador Montagut, CEO de Liven, veu aquesta nova situació amb el mateix entusiasme:

«El meu objectiu com a CEO ha estat garantir un futur sostenible per a Liven, els seus empleats i el Berguedà, al mateix temps que creixíem a escala internacional de manera afí als nostres valors, és a dir, vetllant per les persones i pel planeta. Que Liven passi a formar part de Paulig m’omple de satisfacció. Compartim els mateixos valors i ambicions de sostenibilitat i, conjuntament, podem enfortir les nostres capacitats d’R+D per crear una categoria forta de snacks per al grup i adaptar-nos a noves zones geogràfiques i a nous segments».