El preu del barril de petroli Brent per entrega al març se situa aquest dimecres a uns nivells que es veien des del 2014 en cotitzar al mercat de futurs de Londres a 87,96 dòlars, amb un ascens del 0,52% respecte a la jornada anterior. Part d'aquesta pujada es deu a l'explosió que va tenir lloc anit a l'oleoducte Kirkuk-Ceyhan, entre Iraq i Turquia.

La circulació de cru ha quedat interrompuda durant hores per l'incendi provocada per l'explosió, en una ubicació de la part turca. Per aquesta infraestructura hi poden arribar a passar uns 75.000 barrils cada dia. Té gairebé mil quilòmetres de recorregut i serveix per fer arribar el combustible des de l'iraq, el segon principal productor de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), fins al port turc de Ceyhan.