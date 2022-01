La justícia ha donat la raó a Lidl. La companyia ha guanyat la batalla legal contra Thermomix, que havia denunciat la cadena de supermercats per comercialitzar el robot de cuina Monsieur Cuisine Connect que consideraven un plagi de la seva patent.

La secció 15 de l'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat per Lidl contra Vorwerk (titular de la marca Thermomix) al plet que els va enfrontar per la comercialització del seu robot de cuina. En la seva sentència, difosa aquest dimecres i formada el 13 de gener, el tribunal tomba una sentència anterior dictada pel jutjat mercantil 4 de Barcelona que resolia que el supermercat havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i la condemnava a la retirada de tots els seus robots de cuina Monsieur Cuisine Connect.

Els magistrats de l'Audiència de Barcelona consideren que la patent en què Vorwerk es fonamentava per imputar-li la infracció dels seus drets és nul·la per dues raons diferents. En primer lloc, per l'existència de "matèria afegida" per "haver-se ampliat la protecció de forma il·legítima en el curs de la tramitació de la patent". També considera que la patent de la Thermomix "no disposava d'activitat inventiva". L'Audiència estima a més que, fins i tot en cas que la patent no fos vàlida, no hi havia infracció per part de Lidl de la patent Vorwerk.