La secció 15 de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs de Lidl contra la sentència que va condemnar l’empresa per comercialitzar un robot de cuina que presumptament infringia els drets de patent de la màquina Thermomix, i que imposava a la cadena de supermercats una indemnització i la privava de comercialitzar la Monsieur Cuisine Connect de la marca Silvercrest. En la sentència, els magistrats consideren la «nul·litat» de la patent espanyola de Vorwerk, fabricant de Thermomix, per haver ampliat la protecció de manera il·legítima en el curs de la tramitació de la patent. Consideren que la infracció dels seus drets «és nul·la», i estimen que, fins i tot en cas que la patent no fos vàlida, no existiria infracció de Lidl, en les seves paraules. Han conclòs que el robot de Lidl «no reprodueix aquesta seqüència necessària perquè es pugui intervenir amb seguretat el got de mescla».