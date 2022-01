L’ExpoBages tornarà al centre de Manresa els propers dies 21 i 22 de maig per commemorar la seva quarantena edició després de dos anys en què no s’ha pogut celebrar per la pandèmia. «A menys que tornessin restriccions tan severes com de fa un any o dos ho farem. Ens hi atrevim. Volem tornar a donar la sensació de normalitat al centre de Manresa», diu la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs, ens coorganitzador de la fira juntament amb l’Ajuntament i la Unió de Botiguers.

Per celebrar el retorn, l’esdeveniment presentarà algunes novetats. Així, la fira inclourà unes jornades professionals que estaran centrades en l’àmbit tecnològic aplicat tant a la indústria com a altres sectors. Aquest nou contingut, que vol seguir l’exemple de la fira Ecoviure, ocuparà previsiblement una carpa a la plaça Sant Domènec. A més, la fira creixerà enguany fins al tercer tram del Passeig Pere III, de manera que es podrà alleugerar el nombre d’estands que ocupaven habitualment el primer i el segon tram. L’objectiu, en part, diu Gratacòs, és no haver de condicionar econòmicament les terrasses de la restauració, que normalment perdien espai durant l’ExpoBages per encabir estands al Passeig. Amb el tercer tram ocupat això ja no passarà, avança Gratacòs. Un altre canvi serà el d’ubicació de l’exposició dels concessionaris, que fins ara se situava al carrer Guimerà. En aquesta nova edició, l’espai destinat per als vehicles serà al Passeig, des de Crist Rei fins a l’Institut Lluís de Peguera. A més, s’ha reservat encara un tram del vial per si finalment hi ha necessitat d’espai per a més cotxes. «Ocupar el carrer Guimerà amb els vehicles era problemàtic perquè dificultava la circulació de persones. A més, la decisió està en línia amb el projecte de convertir en illa de vianants el carrer», apunta la presidenta cameral. La fira paral·lela d’artesans que organitza la Unió de Botiguers de Manresa ocuparà la plaça Fius i Palà i també l’àmplia vorera davant de can Jorba. Enguany, el municipi convidat a la fira serà Sant Fruitós de Bages, que agafarà el relleu dels tres que ja ho han estat en edicions anteriors: Sant Vicenç de Castellet, Súria i Sant Joan de Vilatorrada. Amb la invitació, el municipi podrà mostrar-se a tota la comarca en un estand propi. De moment, l’ExpoBages ja ha aconseguit la reserva d’una quarantena d’estands professionals, una xifra que fa pensar als organitzadors que s’assoliran els números de participació d’anys anteriors. Quant als sectors, fonts de l’organització expliquen que l’immobiliari està guanyant pes en el llistat d’empreses que hi volen ser presents. Com és habitual, l’ExpoBages conviurà aquell cap de setmana de Maig amb la Fira de l’Ascensió i els comerços oberts.