La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat que el Ministeri està "absolutament obert" a recollir les propostes de les autonomies per ampliar els topalls de renda del bo jove. La limitació per rebre'l és de 600 euros al mes de renda per habitatge, ampliable a 900. Sánchez ha obert la porta a incrementar els topalls per sobre dels 900 euros si les comunitats ho demanen. En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, la titular de Transports ha dit que l'objectiu és que l'ajuda de 250 euros mensuals tingui "el recorregut més gran possible" i arribi al "major nombre de beneficiaris". Sánchez ha subratllat que caldrà acordar aquest aspecte amb les autonomies, que són "les que més coneixen les circumstàncies" de cada territori.

Sánchez també ha negat que el bo jove tingui un efecte inflacionista en el preu dels lloguers i ha assegurat que la limitació de rendes que fixa el decret també té aquest objectiu. La ministra de Transports ha remarcat que, a banda del bo, hi ha altres mesures adreçades als joves. D'altra banda, la titular de Transports ha explicat que estudia avançar l'aplicació de les mesures antidesnonaments que inclou la llei d'habitatge, a l'espera que s'aprovi definitivament.Sánchez ha apostat per aquesta fórmula que s'aplicaria en el moment en què acabi la moratòria de desnonaments que s'aplica per la pandèmia i que finalitza el 28 de febrer. D'aquesta manera, no es prorrogaria la mesura i s'adoptaria aquesta fórmula d'anticipació d'aquesta part de la llei d'habitatge.A més, Sánchez ha assegurat que un cop el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) aprovi l'informe sobre la llei d'habitatge, s'aprovarà la norma en el següent Consell de Ministres. Sobre la nova llei antidesnonaments del Parlament, Sánchez ha dit que caldrà analitzar-la per veure si compleix el "marc constitucional" i si és "efectiva".