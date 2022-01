La patronal de fabricants d’automòbils i camions Anfac va nomenar ahir com a president de l’organització per als dos pròxims anys Wayne Griffiths, president de Seat i de Cupra.

Griffiths substitueix José Vicente de los Mozos, membre del comitè executiu mundial de Renault i president de Renault España, que ha ocupat el càrrec durant els últims quatre anys, va explicar Anfac en una nota. El relleu es produeix en un moment de «profunda transformació» del sector cap a la mobilitat sostenible, l’electrificació i la digitalització, va recordar Anfac. Espanya -destaca la nota- ocupa una posició rellevant com a fabricant a Europa i en el món i assegurar la competitivitat de la seva indústria és clau per a l’economia del país.

Respecte als reptes als quals s’enfronta Griffiths es destaca la distribució dels fons del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) i el desenvolupament dels projectes, la revisió de la fiscalitat de l’automòbil que està pendent per part de l’Executiu o l’impuls de la digitalització i la innovació de la indústria, entre altres temes.

Per a Griffiths el full de ruta 2020-2040 de l’Anfac és «clara» per aconseguir els objectius de descarbonització a través de la renovació del parc i l’impuls de l’electrificació, per la qual cosa expressa el seu compromís per a accelerar aquest pla i avançar per a assegurar la competitivitat futura de la indústria de l’automòbil. Al seu judici, és el moment d’apostar per la transformació d’Espanya en un hub de mobilitat sostenible per a Europa.

El nou president d’Anfac ha destacat la tasca que sobre aquest tema ha fet De los Mozos, qui va subratllat en les seves paraules de comiat que, en aquests anys, el treball de l’associació per defensar els interessos de la indústria de l’automoció a Espanya ha estat «molt important» perquè es reconegui i valori que representa l’11% del PIB i el 60% del sector industrial a Espanya.