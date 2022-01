La superfície visada a Catalunya per a projectes d’obra nova i rehabilitació durant l’any passat es va situar en els 4.437.461 metres quadrats, un 13,2% més que el 2020, segons el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Es tracta, però, d’un 5,4% menys que al 2019, any anterior a la pandèmia. Pel que fa el nombre d’expedients, se’n van formalitzar 9.460, un 17,85% més que el 2020 i un 8,81% més que el 2019. En aquest cas, se superen les dades anteriors a la pandèmia i el COAC ho atribueix al fet que són projectes petits i amb poca superfície. La rehabilitació ha augmentat un 23,6% respecte al 2020 i un 9,6% respecte al 2019, fins als 1.237.515 metres quadrats, tot i que només representa el 28% de la superfície total visada. La directora general del COAC, Sònia Oliveras, assenyala que les dades van en la línia de les previsions que va fer Euroconstruct i que situaven la recuperació a l’Estat a partir del segon semestre d’aquest any.