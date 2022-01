La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir que l’executiu comunitari presentarà «a principis de febrer» la seva proposta per impulsar la producció de xips a la Unió Europea. En un discurs telemàtic a l’Agenda Davos 2022, Von der Leyen va dir que «no hi ha temps a perdre» i que la proposta per a una «llei europea de xips» arribarà el febrer. La iniciativa pretén reduir la dependència de la UE en aquesta tecnologia clau. Per fer-ho, Brussel·les s’ha marcat l’objectiu que el 20% de la producció mundial de microxips el 2030 es faci a la Unió Europea, una xifra que significa «quadruplicar» la fabricació dins del bloc comunitari. La vicepresidenta de la CE, Margrethe Vestager, va assegurar el novembre que Brussel·les estudia relaxar les normes perquè les empreses del sector puguin rebre més ajudes públiques.