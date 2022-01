La Comissió Europea va proposar ahir un ajut de 2,8 milions d’euros per recol·locar unes 450 persones acomiadades del sector automobilístic a Catalunya per la decisió de Nissan de tancar les seves plantes de producció en aquesta comunitat autònoma per reduir la seva presència a Europa. «La UE mostra la seva solidaritat amb els treballadors afectats per reestructuracions imprevistes», va dir el comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, en un comunicat per presentar la proposta.

Espanya va sol·licitar a Brussel·les l’ajut del Fons d’Adaptació a la Globalització (FEAG) per assistir els acomiadats d’una desena d’empreses proveïdores de Nissan a Catalunya, però perquè els diners es desbloquegin cal que els estats membres i l’Eurocambra donin el seu vistiplau a la mesura. El programa dissenyat per les autoritats espanyoles inclou mesures amb un cost de fins a 3,3 milions d’euros, dels quals el fons europeu cobriran, si tira endavant la proposta de Brussel·les, el 85% del total. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançarà el 15% restant i aquest mes ha començat a donar suport als empleats que poden optar a l’ajuda.