La compravenda d’habitatges a Catalunya va pujar el 17,2% al novembre respecte del mateix mes del 2020, fins als 7.431, i suposa la millor dada en aquest mes de la sèrie històrica, iniciada el 2007, segons les dades provisionals de l’INE. A més, si es compara amb el mateix mes del 2019, any anterior a la pandèmia, les operacions de compravenda es van enfilar un 25%. Del total, 1.356 eren habitatges nous i 6.075 de segona mà, i 6.848 eren lliures i 583 de protecció oficial. En termes anuals, la compravenda d’habitatges nous a Catalunya va pujar el 31,2% i els de segona mà ho van fer el 14,1% i, per règims, les transaccions entre pisos lliures van pujar el 16,5% i en els de protecció oficial ho van fer el 24,66%.

El creixement de les operacions de compravenda a Catalunya està per sota la mitjana de l’Estat, on al novembre va créixer el 24,4% en relació amb el mateix mes del 2020, fins a les 49.895. D’aquestes, el 91,2% dels habitatges transmesos per compravenda al novembre són lliures i el 8,8% són protegides. En termes anuals, el nombre d’habitatges lliures va créixer el 23,9% i els protegits el 29,4%. D’altra banda, el 20,7% dels habitatges eren nous i el 79,3% de segona mà. El nombre d’operacions sobre habitatges nous va pujar el 30,5% respecte al novembre de l’any anterior i els de segona mà un 22,9%.

Per comunitats, els augments anuals més grans del nombre de compravendes d’habitatges al novembre van ser les Illes Balears, amb el 70,8% més; seguida de La Rioja (56,4%) i Cantàbria (49,9%).