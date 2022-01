Les exportacions catalanes van sumar 7.596 milions d’euros el novembre passat, xifra que suposa un increment del 15,4% en comparació amb el mateix mes del 2020, segons dades del Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme. A més, en relació al novembre del 2019, pocs mesos abans de la pandèmia, les vendes a l’estranger suposen un 21,7% més, ja que aleshores van arribar als 6.237,8 milions d’euros. Segons el Ministeri, les exportacions catalanes representen el 25,1% del total de vendes de l’Estat a l’exterior, que en total van sumar 30.308,8 milions d’euros, un 22,6% més que al 2020. Pel que fa el període acumulat des del gener del 2021, les exportacions van representar 73.844 milions d’euros, un 22% més que el 2020 i un 7,9% més que el 2019.

Per sectors, el químic va ser el més exportador durant el novembre passat, amb 2.228,6 milions d’euros, un 24,2% més que el mateix mes del 2020; seguit dels béns d’equip, amb 1.187,4 milions d’euros un 10,9% més i el de l’alimentació, begudes i tabac, amb 1.121 milions d’euros, un 13,7% més. Sobre les vendes totals a l’estranger, representen el 29,3%, el 15,6% i el 14,8%, respectivament.

Si es té en compte el període acumulat des del gener del 2021, les exportacions van sumar 73.844,3 milions d’euros, un 22% més que al 2020 i també per sobre el mateix període del 2020, concretament un 7,9% més. En aquest cas, les vendes a l’estranger des de Catalunya suposen el 25,6% del total. Per sectors, els productes químics (21.701,9 milions), els béns d’equip (12.223,3 milions) i l’alimentació, begudes i tabac (11.334,6 milions) són els que van concentrar la major part de les exportacions. A falta de conèixer encara les dades d’exportacions del desembre, els 73.844,3 milions d’euros s’acosten als 78.000 milions d’euros previstospel Govern al tancament de l’any. Si es confirma, serien cinc punts més que les darrers estimacions d’Accio i un nou rècord històric. Segons les prediccions de finals d’any, les exportacions del 2021 se situaran un 6% per sobre.