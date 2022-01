El darrer trimestre del 2021 s’han anat succeint notícies econòmiques positives, pel que fa a l’economia catalana, que feien preveure que l’any 2022 podia ser un bon any per a les nostres empreses i per a l’activitat econòmica en general. Les exportacions havien crescut fins al 22% en dades tancades el novembre del 2021, el nombre de catalans a l’atur havia caigut el 25,8%, el més gran de la història, i s’havia frenat la mortalitat d’empreses. És cert que no tots els sectors creixien igual i que alguns sectors, com el comerç i el sector turístic, encara estaven patint de valent, i també és cert que la qualitat de l’ocupació creada no era segurament la desitjada per mantenir a ratlla la taxa d’aturats, però tot i així les notícies albiraven un 2022 positiu. Ara bé, aquesta sisena onada de la covid, amb l’impacte que està tenint sobre les plantilles de les empreses, fa preveure un gener i un febrer realment durs. La política internacional tampoc no hi ajuda gaire, amb un conflicte entre Rússia i Ucraïna en el qual Europa i Estats Units estan invertint totes les eines diplomàtiques per rebaixar-ne la tensió i que pot afectar el subministrament de gas a Alemanya, motor de l’economia europea.

Al Bages, aquest darrer any hem vist com l’activitat econòmica es recuperava, però lentament, i seguia sent una comarca enganxada a l’automoció, on la crisi de components ha afectat la facturació de les nostres empreses. Aquesta dependència d’aquest sector ha fet que el desembre passat es presentés un estudi sobre les oportunitats de diversificació que podien tenir aquestes empreses de la indústria de l’automoció i que estan vivint un canvi de paradigma. Aquest estudi, impulsat per l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal i elaborat per la Cambra de Manresa, exposava quins sectors podien oferir noves oportunitats de negoci, i concretament se n’identificaven 3: salut, ferroviari i renovables. Amb la introducció de la innovació que han fet les empreses en els seus processos per convertir-se en Indústria 4.0, aquests sectors ofereixen moltes possibilitats. Segurament no és fàcil obrir portes d’aquestes empreses que tenen proveïdors molt consolidats i innovadors, però les empreses del sector de l’automoció han treballat sempre en entorns exigents i d’alta complexitat i evidentment poden tenir noves oportunitats. El més difícil és el que deia, obrir portes en aquest moment. S’haurà d’identificar les empreses que podrien quedar despenjades per aquest canvi de model del sector de la mobilitat i aconseguir que puguin accedir als centres de decisió d’aquestes empreses dels sectors esmentats.

En aquest sentit , aquesta setmana s’ha anunciat la celebració de la 40a edició de l’ExpoBages, després de dos anys d’aturada forçosa i que com a novetat tindrà un espai dedicat a la Innovació i la Tecnologia en tots els camps. Es pretén que l’ExpoBages es converteixi en un esdeveniment, i no només una fira, on hi hagi jornades professionals que dotin d’un contingut diferent a una fira que al segle XXI podria semblar fins i tot anacrònica. La comissió organitzadora ha cregut interessant fer aquest canvi de concepte teixint complicitats amb els agents d’innovació territorials .

Pel que fa a la ciutat de Manresa, comencem el 2022, un any de celebració per a la ciutat. Un Any Ignasià, amb un programa d’activitats que s’ha confeccionat al llarg dels darrers temps, on hi cap tot i tothom. Això ens hauria de projectar com un destí turístic atractiu i com una ciutat que té molt per oferir. Els que hem seguit el trajecte fins arribar al 2022, sabem que no ha estat fàcil , però de ben segur que serà un èxit.