La polèmica generada per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la ramaderia intensiva ha portat a la primera línia de l’actualitat una activitat de gran rellevància per a Espanya, com és la de la indústria càrnia. Perquè, amb 28.000 milions de facturació anual i 500.000 llocs de treball directes i indirectes, presumeix de ser el quart sector industrial del país, només darrere de l’automòbil, l’energia i la metal·lúrgia. Un rànquing aconseguit gràcies al gradual increment de la producció, ni més ni menys que 7,6 milions de tones, gràcies a unes granges que s’han anat engreixant de mida per satisfer aquesta creixent demanda i també a la recerca de rendibilitat.

Actualment, hi ha 3.774 granges intensives de dimensions industrials, també anomenades macrogranges, distribuïdes per tot Espanya, que alimenten el debat entre els que consideren que són perjudicials per al medi ambient i produeixen carn de menor qualitat, i els que en defensen més eficiència, també en la cura dels animals i del medi per evitar l’impacte ecològic. Més enllà de retrets i enfrontaments, el soroll generat també ha servit per aprofundir en la realitat del sector carni, amb un pes enorme sobre l’economia. I és que la xifra de negoci, de 28.000 milions d’euros, suposa el 2,32% del Producte Interior Brut (PIB) total, el 16,2% de la branca industrial, i el 4,2% de la facturació de tota la indústria espanyola. Amb prop de 3.000 empreses, genera 100.000 llocs de treball directes i 400.000 d’indirectes. Les vendes a l’exterior suposen 8.680 milions d’euros, i se situen només darrere dels Estats Units pel que fa a l’exportació de carn de porcí. Europa i els països asiàtics són les principals destinacions. Segons les últimes dades disponibles, la producció de carn a Espanya va assolir una xifra rècord el 2020, amb 7,6 milions de tones. La de porcí se situa en primera posició, amb 5 milions de tones, seguida de la d’au, amb 1,7 milions; la de vaques, amb 677.300 tones; l’ovina, amb 114.300; la de cabra, amb 10.100; i la de cavall, que se situa en 9.500. Des del 2015, la producció del sector carni ha augmentat un 25%. I això és precisament el que més crida l’atenció, perquè, mentre es produïa aquest creixement potent, de forma paral·lela han anat disminuint les granges en un clar procés de concentració. A Espanya hi ha en aquests moments 507.195 granges, després que just en aquests sis anys n’hagin desaparegut 11.000. L’explicació, per tant, és senzilla: les instal·lacions ramaderes de mida petita estan donant pas a les anomenades macrogranges, precisament les que són al centre de la polèmica.