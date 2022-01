Ajudar les empreses catalanes a obrir noves vies de negoci a Mèxic és l’objectiu de la missió empresarial que durà a terme la Cambra de Manresa a aquest país el proper mes de juny en el marc del Pla d’Acció Internacional de les cambres de comerç de Catalunya (PAI’22) i amb el suport d’ ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa a Catalunya. Les dates previstes són del 13 al 18 de juny.

La missió a Mèxic és oberta a empreses de tot Catalunya i està especialment adreçada als sectors de l’alimentació, la salut i els serveis sanitaris, els vins, caves i begudes, el sector retail, el de transformació digital i l’automoció. Les empreses que hi participin tindran una agenda de contactes individualitzada amb possibles clients, distribuïdors, socis comercials o proveïdors al país. A més, durant el viatge estaran acompanyats per un tècnic de la Cambra i se’ls farà un seguiment posterior per conèixer l’evolució dels contactes fets durant la missió. L’estudi de les necessitats de l’empresa, la programació de les agendes i el seguiment es fa conjuntament entre la Cambra i l’Oficina Exterior de Catalunya a Mèxic.

Per explicar a les empreses interessades el funcionament d’aquesta acció i les possibilitats de negoci que ofereix Mèxic, el dia 2 de març es farà un webinar informatiu, que comptarà amb la participació de la directora de l’Oficina Exterior de Catalunya a Mèxic, Gabriela Gándara.