El Consell de Ministres aprova aquest dimarts el Reial decret pel qual les pensions contributives pugen per a aquest any un 2,5% i les mínimes i no contributives, un 3%, tal com estableixen els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 i la primera pota de la reforma de les pensions, en vigor des del passat 1 de gener. Segons va anunciar aquest cap de setmana el president del Govern, Pedro Sánchez, l'Executiu destinarà en total 6.500 milions d'euros per a "dignificar" les pensions dels majors.

També s’aprova la denominada ‘pagueta’, la paga extra de l’1,6% que serveix per compensar la diferència entre la pujada del 2021 (0,9%) i l’evolució mitjana de la inflació (2,5% del desembre del 2020 al novembre del 2021), i que, amb l’entrada en vigor de la reforma de pensions, aquesta vegada serà l’última que es pagui. El nou mecanisme fixat en la reforma de pensions estableix que l’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflació mitjana anual registrada en l’exercici anterior, en tant que es congelaran en cas que es registri un índex de preus de consum (IPC) negatiu. L’increment que s’aplicarà el 2022 serà del 3% per als beneficiaris de pensions mínimes i no contributives, i per als beneficiaris de l’ingrés mínim vital (IMV) que també rebran la paga compensatòria del 2021. Amb la pujada, la pensió mínima de jubilació se situarà el 2022 en 10.103,8 euros anuals en el cas unifamiliar i arribarà fins a 12.467 euros en cas de cònjuge a càrrec, mentre que la pensió de jubilació màxima arribarà als 39.468,66 euros anuals.