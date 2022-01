El nou programa de formació professional dual impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) es traduirà a la Catalunya Central en finançament per a 11 projectes. En total, uns 200 joves en situació d'atur rebran formació i un contracte de treball per un any en una empresa. En un comunicat, el Departament d'Empresa i Treball explica que la inversió de poc més de 4 milions d'euros es destinarà a 11 entitats del territori, com la Fundació Joviat de Manresa, la Fundació Sant Tomàs de Vic o Creacció, per oferir treball en àmbits com l'agrari, la jardineria o l'hostaleria, entre d'altres. Els joves interessats s'han de posar en contacte amb les entitats abans de 15 de febrer.

Les entitats participants són la Fundació Joviat de Manresa - 5 projectes-, la Fundació Ampans de Santpedor – 1 projecte-, la Fundació Sant Tomàs de Vic - 2 projectes-, Creacció de Vic – 2 projectes-, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de Torelló – 1 projecte-, Fundació Lacetània de Manresa -1 projecte-, Ajuntament d'Igualada – 1 projecte-, Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals de Gaià -1 projecte-, Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà – 1 projecte-, Infocentre Formació i Estudis de Vic – 1 projecte- i el Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès -1 projecte-. Les ocupacions i formació que s'ofereixen són dels àmbits agrari, jardineria, energia i aigües, administració i gestió, hostaleria i turisme, indústries alimentàries, instal·lació i manteniment, fabricació mecànica i tèxtil i confecció i pell. Els 207 joves escollits, preferentment sense qualificació professional i inscrits al SOC, rebran formació d'introducció a l'ofici, prèvia a la contractació, i també la formació vinculada a un certificat de professionalitat en aquell àmbit, que s'impartirà durant la fase de contractació. El contracte durarà un any en diferents centres que van des de microempreses fins a grans empreses de cada sec tor com Casa Mas, Frigorífics Ferrer o Industrias Valls. La contractació tindrà lloc durant el mes de març. En alguns dels projectes es prioritzaran persones amb algun tipus de discapacitat o diversitat funcional.