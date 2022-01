El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un programa de formació professional per a l'ocupació en format dual a la Catalunya Central. En el marc de 17 projectes, un total de 207 persones joves en situació d'atur rebran una formació que els permetrà obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estaran contractats per una empresa durant 12 mesos.

Els projectes de FPO dual estan finançats pel SOC amb un total de 4.097.655 euros i estan impulsats per 11 entitats de les comarques de la Catalunya Central, que oferiran les següents ocupacions:

Fundació Sant Tomàs (Vic, 2 projectes):

(Vic, 2 projectes): Peó de jardineria i auxiliar de jardineria.

Muntador de plaques d'energia solar i muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

Fundació Joviat (Manresa, 5 projectes):

(Manresa, 5 projectes): Mossos de quadres, ajudant per la cura i maneig del bestiar i les instal·lacions de les explotacions ramaderes, cura i maneig del bestiar equí en instal·lacions ramaderes, auxiliars en la cura i l'alimentació del bestiar equí en qualsevol explotació ramadera, i ajudant de preparació manteniment d'instal·lacions de la cria de cavalls.

Ferrador d'equins, treballador d'hípiques o eguassades fent podologia equina, treballador d'empreses de bestiar equí fent ferrat d'equins, ferrament i podologia d'equins en instal·lacions esportives d'equins i turístiques, i ferrament i podologia d'equins en instal·lacions de centres socials-terapèutics amb bestiar equí.

Ajudant de cuina, ajudant de servei de restaurant, ajudant de servei de bars, auxiliars d'establiments de restauració a cuina i al servei de sala, i ajudant d'establiments de col·lectivitats a cuina i al servei de sala.

Peó agrícola, ajudant agropecuari de diferents cultius, ajudant de cultius ecològics, peó de cultius ecològics, i ajudant de preparació i manteniment d'instal·lacions agropecuàries.

Carnissers per la venta en qualsevol tipus de comerç d'aquest tipus de productes, carnissers i xarcuters, preparador de productes carnis en petits comerços, supermercats i grans superfícies, preparador d'elaborats carnis en comerços d'aquests productes, i obradors de carnisseries.

Fundació Ampans (Santpedor, 1 projecte):

(Santpedor, 1 projecte): Peó de jardineria

Creacció - Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL (Vic, 2 projectes):

(Vic, 2 projectes): Ajudants d'instal·lacions de canonada en general, aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització domèstica; ajudants de muntatge i manteniment d'instal·lacions de calefacció i climatització domèstica; ajudants d'instal·lació i manteniment de xarxes de rec i xarxes contra incendis; ajudants d'instal·lacions i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió; i ajudants d'instal·lacions i manteniment de sistemes de seguretat.

Ajudants de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques; ajudants de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques; ajudants de fabricació i manteniment de components per a instal·lacions solars; muntador de plaques d'energia solar; muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques; i ajudants de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques industrials en general.

Consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura (Torelló, 1 projecte): Treballador forestal, motoserres forestal i tallador, podador, treballador en treballs forestals en alçada, i treballador en treballs forestals amb maquinària forestal.

Fundació Lacetània (Manresa, 1 projecte): Programadors de màquina-eina CNC (control numèric per computadora); preparadors-ajustadors de màquina-eina CNC i màquines-eina; operadors de màquina-eina CNC; operadors d'altres màquines-eina: torn, fresadora, rectificadora, trepant, planejadora, llimadora, etc.; i operaris de manteniment de màquina-eina CNC.

Ajuntament d'Igualada (Igualada, 1 projecte): operadors de màquines de cosir, acabadors d'articles tèxtils, operaris de confecció, operadors de màquines per a fabricar productes tèxtils, i operari de retocs i adaptacions de peces i articles de vestir.

Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (Gaià, 1 projecte): Treballador forestal, podador i/o motoserres professional, treballador qualificat en activitats forestals, treballador especialista en aprofitament de fusta, suro i llenya, i treballador especialista en treballs en altura en arbres.

Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Berga, 1 projecte): Suport administratiu a la gestió de la compra i venta, introducció de dades, atenció al client/usuari, gestió d'arxius, i utilització d'aplicacions informàtiques en la gestió de la informació i la comunicació.

Infocentre Formació i Estudis (Vic, 1 projecte): Operari de línia de producció, operari d'envasat i empaquetat, i operari de magatzem/logística (totes en l'àmbit de les indústries alimentàries).

Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès (Moià, 1 projecte): Auxiliars administratius.

Les persones joves que siguin escollides per participar rebran formació d'introducció a l'ofici, prèvia a la contractació, i també la formació vinculada a un certificat de professionalitat en aquell àmbit, que s'impartirà durant la fase de contractació. La contractació serà mitjançant un contracte per a la formació i l'aprenentatge de 12 mesos a diferents empreses repartides per tota la demarcació i que van des de microempreses fins a grans empreses, com en aquest cas Casa Mas Alimentació, Frigorífics Ferrer o Industrias Valls.

Poden optar a aquests projectes formatius i de contractació les persones joves de 16 a 29 anys, preferentment sense qualificació professional, i que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3, segons el projecte. És requisit que estiguin inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades.

Les persones interessades s'han de posar en contacte amb l'entitat impulsora del projecte (àmbit professional que els interessi) abans del dia 15 de febrer. La contractació de les persones aprenents tindrà lloc durant el mes de març.

En alguns dels projectes es prioritzaran les persones joves amb algun tipus de discapacitat o diversitat funcional.

17 milions d'euros per a 250 empreses a tot Catalunya

El SOC destina 17 milions d'euros a impulsar projectes de FPO dual per a persones joves en sectors productius generadors d'ocupació o amb gran mancança de personal qualificat, com l'industrial, l'agroalimentari o les energies renovables.

Finalment s'han atorgat subvencions a 61 projectes a tot Catalunya, en els quals participaran 875 persones joves aprenents, 79 professionals de suport finançats i unes 250 empreses de tots els sectors i tipologies.

Les entitats impulsores dels projectes són 18 entitats locals/empreses públiques, 9 empreses privades/centres de formació i 34 fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Aquest programa, que el SOC ha convocat per primera vegada, és un exemple de treball en xarxa i encaix entre l'administració pública, el tercer sector i el teixit productiu. El seu objectiu és millorar, a través de la formació, l'ocupabilitat de les persones joves, especialment de les que no disposen de qualificació professional, que són les més afectades per l'atur i la precarietat.

Durant els propers mesos el SOC preveu obrir de nou aquesta convocatòria per donar resposta a nous projectes en d'altres sectors i territoris.